Straks live: grootse carnavalsoptocht in Zwaag

De grootste carnavalsoptocht van boven de rivieren wordt vanmiddag weer gehouden in Zwaag. NH Nieuws is er live bij om het feestgedruis te volgen van 13.30 tot 15.00 uur.

In Brabant hebben ze dit jaar minder deelnemers aan de carnavalsoptochten dan voorheen. Er is minder animo, en ook de gestegen kosten zijn daar debet aan. Maar ondanks dat het bouwen van een praalwagen 7.000 euro kost, is er in Zwaag geen sprake van carnavalsinflatie.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]