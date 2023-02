LIVE Carnavalsoptocht in Zwaag: de grootste boven de rivieren

Bekijk hier rechtstreeks de carnavalsoptocht in Zwaag. Met 50 praalwagens en loopgroepen de grootste boven de rivieren. De uitzending is ook live te bekijken op tv bij NH (Ziggo 30 en KPN 509) en streekomroep WEEFF (Ziggo 45 en KPN 1359)

