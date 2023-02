12-jarige DJ Jesse maakt carnavalsnummer: "Ik heb leuke reacties gehad"

Jesse uit Heerhugowaard is pas 12 jaar oud en heeft op de DJ School zijn eerste single opgenomen, het carnavalsnummer 'We gaan springen'. DJesse, zoals zijn artiestennaam klinkt, draait al zo'n anderhalf tot twee jaar regelmatig op feestjes.

Hoe het allemaal begonnen is, weet hij niet precies meer. "Het was met muziekles op school, toen heb ik het gehoord en vond ik het heel leuk", vertelt hij aan de telefoon vanaf Amsterdam Centraal. Hij is samen met zijn ouders onderweg naar Den Bosch, of Oeteldonk zoals de plaats met carnaval heet. Om carnaval te vieren en langs te gaan bij opa en oma.

Jesse draait op verjaardagen en feestjes. "Ik draai ook op schoolfeesten en draai iedere maand op een tienerdisco in Monnickendam", vertelt hij blij. De meeste bezoekers zijn zelfs nog iets ouder dan Jesse. Zelf kan hij daar wel om lachen.

Jesse krijgt les op de DJ School en heeft daar samen het nummer gemaakt. "We begonnen eigenlijk met niks en toen gingen we allemaal geluiden zoeken en luisteren hoe het leuk klinkt", vertelt de jonge DJ over het maken van het nummer.

De eigenaar van de school, zingt de tekst van 'We gaan springen'. "Met de tekst ben ik wel een beetje geholpen. We gingen gewoon woorden roepen, dat was heel leuk om te doen." Op school heeft iedereen de carnavalskraker al gehoord. "Tot nu toe heb ik leuke reacties gehad!"

Trots

Zelf heeft Jesse geen lievelingsliedje. "Je kan nooit maar één vast favoriet liedje hebben", zegt hij. Hij vindt allerlei verschillende muziek leuk, dus ook de carnavalsmuziek. De 12-jarige vindt het een gezellig feest. "Het maakt mensen ook blij."

Jesse geeft de telefoon terug aan zijn vader Stephan Groen. "We zijn heel trots op hem, een single! Heel leuk dat hij dat zo gedaan heeft", zegt hij. Jesse vindt optreden niet meer zo spannend. "Hij staat voor zalen van 500 en 600 kinderen", zegt Stephan. "Zijn ouders vinden dat een stuk spannender dan hij zelf. Ik denk dat ik zenuwachtiger ben dan hem."

'We gaan springen' is hier te beluisteren.