Muurschildering Ramses Shaffy beklad: "Minachting voor een van de grootste Amsterdamse artiesten"

Een doorn in het oog voor buurtbewoners en liefhebbers: de muurschildering van de Amsterdamse zanger Ramses Shaffy op het Sarphatihuis is voor de zoveelste keer beklad met graffiti. Een terugkerend probleem, waar tot op heden nog geen oplossing voor gevonden is. De gemeente gaat nu in gesprek met het Sarphatihuis over hoe ze het portret kunnen beschermen.

Dat het bekladde hoofd van Shaffy emoties oproept is wel duidelijk: "Hier in deze stad, mijn Amsterdam, dat hier zoiets dergelijks gebeurt is onvoorstelbaar eigenlijk". Een andere voorbijganger staat haar bij: "Minachting, voor één van de grootste artiesten die we gehad hebben." Oplossing Het is niet de eerste keer dat er graffiti over de muurschildering wordt heen gespoten. Dat er daarom iets bedacht moet worden is wel duidelijk. "Het zou fijn zijn als er een bordje komt met 'ter nagedachtenis van Shaffy'. Dat mensen ten minste weten dat het veel betekent.", oppert een buurtbewoner. Een andere voorbijganger heeft een wat radicalere oplossing: "Twee handhavers, dag en nacht."

Reactie gemeente stadsdeel Centrum "De muurschildering van Ramses Shaffy heeft een bijzondere plek in de harten van veel Amsterdammers. Het stadsdeel gaat de wens van buurtbewoners voor een gedenkplaat daarom serieus onderzoeken. Bekladdingen zijn helaas niet 100 procent te voorkomen, maar het stadsdeel gaat in gesprek met het Sarphatihuis hoe we de muurschildering zo goed mogelijk kunnen beschermen."

Laatste jaren Ramses Shaffy heeft de laatste jaren van zijn leven in het Sarphatihuis aan de Roetersstraat doorgebracht. Al vrij snel na zijn overlijden is er als eerbetoon een portret van de zanger geplaatst op de achterkant van het gebouw. De maker van het mysterieuze portret is na al die jaren nog steeds onbekend. Voor menig Amsterdammer is het portret een prachtig eerbetoon aan de geliefde zanger. Zo ook voor een voorbijganger: "Shaffy is gekoppeld aan hele mooie herinneringen aan mijn jeugd met mijn ouders en mijn familie. Het is toch iets dat generaties doorklinkt, en nu weer zijn weg heeft gevonden naar mij."

