Woningoverval in Amsterdam-Zuidoost, bewoners bedreigd met een wapen

Een woning in de Korianderstraat in Amsterdam-Zuidoost is vanavond overvallen. Twee personen hebben de bewoners van het huis hierbij bedreigd met een wapen.

Rond 22.15 uur kreeg de politie een melding binnen van de overval. Volgens een woordvoerder van de politie bedreigden twee overvallers de bewoners met een wapen.

Er zijn hierbij geen gewonden gevallen. Het is ook niet bekend of de overvallers iets uit de woning hebben meegenomen. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Er is nog geen signalement van de daders beschikbaar of informatie over welke kant ze op zijn gevlucht. De straat is tijdelijk afgezet.