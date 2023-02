AZ'er Kewal voelde het aan zijn water: "Ik zei in de auto al dat ik er twee ging maken"

Jong AZ-aanvaller Ricuenio Kewal was vanavond in bloedvorm. De rappe buitenspeler was tweemaal trefzeker in de 3-1 winst op FC Den Bosch. Kewal voelde voorafgaand aan het duel al dat het zijn dag zou gaan worden.

"Ik zei tegen Damienus Reverson in de auto al dat ik twee doelpunten zou gaan maken", aldus de 20-jarige Kewal. Hij schoot na zeven minuten Jong AZ al op voorsprong met een heerlijke knal in de kruising. "Ik kreeg de bal van Iman Griffith. Ik rende door, ging naar binnen en schoot hem met mijn rechter binnen. Beter kon ik hem niet raken", aldus Kewal over zijn eerste goal.

Kewal stond dit seizoen nog droog bij Jong AZ en dat knaagde aan de 20-jarige aanvaller. "Het prikkelde me honderd procent. Ik heb vaak ook niet bij de selectie gezeten. Ook op de training prikkelde het. Dit is mooi voor mij en mooi voor het team." Tekst gaat verder onder de video.

Bij Jong AZ is Lewis Schouten de laatste weken een stabiele factor. De middenvelder is mede door het doorschuiven van Fedde de Jong en Zico Buurmeester naar de A-selectie, een vaste waarde geworden in het elftal van Maarten Martens. "Aan het begin van het seizoen speelden we bijna met een compleet ander elftal", is ook Schouten opgevallen. "Ik sta wel steeds op andere posities. Dat is wel een beetje aanpassen. Maar ik red me goed denk ik."

