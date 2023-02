Zeer dreigende Witte Leeuw Yahya Boussakou moet werken aan zijn rendement

Keer op keer vloog Yahya Boussakou langs Jong PSV'ers over de rechterkant, alleen ontbrak het aan de juiste voorzet. De snelle flankspeler van Telstar baalde na het gelijke spel tegen de Eindhovense talenten dan ook flink. "We hadden de drie punten gewoon hier moeten houden."

"Er zat veel meer in", is Boussakou stellig na afloop over de 1-1 tegen Jong PSV. "Dit is zuur, want we moesten in de eerste helft al meer afstand nemen." Telstar kwam in de derde minuut via David Min al op voorsprong, maar gaf dat vlak na rust weg. Kansen kregen de Velsenaren voldoende, echter leverde dit geen treffers op.

Kopgalg

De gezichtsuitdrukking bij trainer Mike Snoei sprak boekdelen. De coach van Telstar baalde vooral van de gemiste kopkansen. "We moeten de kopgalg, maar weer in het leven roepen." Iets dat Ozgur Aktas en Koen Blommestijn zich mogen aanrekenen.

Over zijn pupil Boussakou was Snoei deels positief. De oefenmeester beaamde zijn dreiging aan de rechterkant, alleen ontbrak het aan goede voorzetten. "Dat vind ik zo jammer, want daar zijn we dag en nacht bezig. Dus onze vriend moet werken aan zijn rendement."

