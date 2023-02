'Het was geen dwangarbeid', zeggen de zusters van de Goede Herder in de rechtbank

Wie in een klooster van de Goede Herder terechtkwam, raakte zichzelf kwijt. Dat zeggen de zes vrouwen die vandaag de rechter toespraken in de rechtszaak tegen het kloostergemeenschap van de Goede Herder, in de rechtbank in Haarlem. Ze zeggen dat zij dwangarbeid moesten verrichten en eisen een schadevergoeding. De uitspraak volgt in mei.

Liesbeth Zegveld, de advocaat van de vrouwen, begon haar pleidooi met het verzoek aan de rechter om zes vrouwen kort hun ervaringen te laten delen. De zusters van de Goede Herder hadden vooraf kenbaar gemaakt dat ze niet wilden dat de vrouwen in de rechtbank spraken over hun ervaringen. Volgens Zegveld was het tekenend dat de Goede Herder 'hun naam en hun taal probeerde te ontnemen'.

Joke de Smit was een van de sprekers. Ze vertelde de rechtbank over haar tijd in het klooster in Bloemendaal, en later in Zoeterwoude. Over hoe ze ooit veertien dagen in een isoleercel had doorgebracht, en elke dag moest werken zonder er ooit voor betaald te krijgen. "Ik ben niet bang voor de hel, want ik heb er al in gezeten."

Feestjes en excursies

De kloostergemeenschap, die verdedigd wordt door advocaat Pieter Nabben, zegt dat de zaak verjaard is, en dat zij juridisch niet aansprakelijk is. Nabben betoogde in de rechtbank dat de zusters aan de meisjes leerden om op eigen benen te staan. Ook waren de omstandigheden in het klooster minder schrijnend dan de vrouwen beweren: er zouden feestjes en excursies zijn georganiseerd.

De vrouwen in de zaal zuchten bij het pleidooi van Nabben. Ze fluisteren met elkaar, gaan vaak naar de wc. Een half uur eerder had een van de vrouwen huilend haar pleidooi gedaan voor de rechter. "Ik had hulp nodig toen ik erin ging, maar ik had nog veel meer hulp nodig toen ik eruit kwam." Ze had in Bloemendaal 'grondig afgeleerd om voor zichzelf op te komen, want je wist nooit of jij gestraft zou worden, of de groep'.