Peter van der Aart is nieuwe voorzitter Honkbalweek Haarlem

Peter van der Aart is de nieuwe voorzitter van Honkbalweek Haarlem. Hij volgt Guus van Dee op, die in het afgelopen najaar aftrad. Haarlemmer Van der Aart is op dit moment bestuurslid bij de Koninklijke Nederlandse honkbal- en softbalbond (KNBSB).

Nederland is winnaar van de dertigste editie van de Honkbalweek Haarlem - NH Sport/Frank van der Meijden

Van der Aart heeft zijn strepen ruimschoots verdiend in de honkbal- en softbalsport. De Haarlemmer was als voorzitter bij het Schalkwijkse DSC'74 betrokken bij het organiseren van toernooien, coachte hij het vrouwenteam en hielp hij bij de fusie tot Olympia Haarlem. Hij was in 2014 voorzitter van het WK Softbal, dat in Haarlem werd gehouden. Tekst gaat verder onder de foto.

Peter van der Aart - Renata Jansen