Verkiezingen voor het waterschap: hoe staat het met de kwaliteit van ons water?

Het water in de Amstel is de afgelopen jaren sterk verbeterd, volgens waterexpert Maarten Ouboter: "Alle huizen zijn aangesloten op het riool. Er is een grote stap gemaakt toen de zuivering is verplaatst van de Amstel naar het Westerlijk havengebied. Dus dat hele rioolwater is niet meer in de stad en ook niet meer gezuiverd. Dit is dus eigenlijk puur polderwater. Er zitten geen ziektekiemen meer in, behalve als het hard regent. Maar nu niet, dus dan kun je zwemmen!"

Dus waterkwaliteit is geen thema meer bij de verkiezingen? Ouboter: "Dat is het juist wel, want wat voor de waterkwaliteit heel belangrijk is: wat leeft er in het water? Planten, diertjes, insecten. Als daar voldoende van leeft, dan is de kwaliteit goed. Maar daar hebben we nog een heel grote opgave met elkaar. Als je een schijf in de Amstel gooit, dan zie je dat je zestig centimeter diep kan kijken, maar drie jaar geleden tijdens de eerste lockdown kon je anderhalve meter kijken. Ik zag vissen zwemmen en er begonnen waterplanten te groeien. Er kan dus meer in leven komen, ecologisch kan het beter."

Politieke kleur bepaalt waterkwaliteit

Koen Bugter vraagt zich af: op welke manier hebben we door te stemmen invloed op de waterkwaliteit? "De waterkwaliteit is de optelsom van alles wat we met de hele samenleving doen. De waterschap voert zijn taken uit, sterk in overleg met alles en iedereen. De inzet wordt bepaald door politieke kleur, en die kleur wordt bepaald met de verkiezingen," aldus waterexpert Ouboter.