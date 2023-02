Leerlingen Tabor College bakken koekjes om geld op te halen voor Turkije en Syrië

De leerlingen van het Tabor College in Hoorn hebben zich vandaag ingezet voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Syrië en Turkije. Door koekjes te bakken en te verkopen proberen zij zoveel mogelijk geld op te halen. Daarnaast kan er via de middelbare school gedoneerd worden, om te zorgen dat de slachtoffers een dak boven hun hoofd krijgen. Docente Tugçe Türemiş Aydemir is blij dat de leerlingen zich voor de hulpactie in willen zetten.

WEEFF

De drie locaties van het Tabor College in Hoorn hebben de krachten gebundeld om zich in te zetten voor de ramp die zich heeft voltrokken in Syrië en Turkije. Samen met de campagne Tek Yürek Europa (één ziel Europa) en rampenbestrijdingsorganisatie AFAD proberen zij zoveel mogelijk geld op te halen om de slachtoffers te kunnen helpen.

De zware aardbevingen in Syrië en Turkije hebben tienduizenden levens gekost, en nog eens miljoenen mensen zijn dakloos geraakt. Zij staan nu in de kou, zonder winterkleding of een warme slaapplaats. Docente Tugçe Türemis Aydemir van het Tabor College d'Ampte in Hoorn weet als geen ander dat de behoefte aan onderdak groter is dan ooit, aangezien een deel van haar familie in het rampgebied woont.

'In shock geraakt' "Ik kan dus van dichtbij zien hoe hard de lokale bevolking onze hulp nodig heeft", legt zij uit. "De andere locaties stonden direct paraat toen we met het idee kwamen om iets op te zetten. Hierdoor kunnen we nu als één geheel in actie komen voor de slachtoffers."

De docente Economie kon haar familie op de eerste dag van de ramp niet bereiken, waardoor zij het ergste vreesde. "Maar gelukkig ben ik niemand verloren", zegt ze. "Wel ben ik in shock geraakt en heb ik slapeloze nachten ervan gehad. Toen ik dat met mijn leerlingen besprak leefden zij ontzettend mee, en vertelden ze zelf dat ouders al gedoneerd hadden, en dat ze een actie op wilden zetten."

Koekjes bakken Op de website van het Tabor College is een donatielink aangemaakt. Door een QR-code te scannen kan een zelfgekozen bedrag overgemaakt worden om de slachtoffers hulp te bieden. Hoewel Türemiş geen bedrag kan noemen, laat ze weten dat er al vele donaties gedaan zijn.

Daarnaast zijn de leerlingen vandaag aan de slag gegaan om koekjes te bakken. Over andere acties gaan de scholen komende week in gesprek. Dan wordt ook duidelijk of er een gezamenlijke actie wordt gehouden, of verschillende acties per klas. De leerlingen van Türemiş hebben al aangegeven dat zij graag Turkse pizza's willen bakken om te verkopen. "Het doet me goed om te zien dat de leerlingen zich voor dit doel in willen zetten", vertelt ze aan WEEFF.

Noodwoningen Eerder heeft de docente van het d'Ampte haar connecties ingezet om te zorgen dat de actie van betekenis is voor de slachtoffers. "Rampenbestrijdingsorganisatie AFAD maakt containerwoningen die direct bewoonbaar zijn. Containers met bedden, een keuken, toilet en een douche."

De containers worden gebouwd in het Turkse Antalya en vanuit daaruit naar de getroffen gebieden vervoerd. "Voor iedere 1.900 euro die wij inzamelen, wordt zo'n kant-en-klare noodwoning gebouwd", licht ze verder toe. "Zo zorgen we er samen voor dat de gezinnen uit het rampgebied voorlopig een dak boven hun hoofd hebben. Hoe meer wij kunnen ophalen, hoe meer woningen er kunnen komen." De noodwoningen worden zo snel mogelijk in de buurt van het rampgebied geplaatst, en komen bij elkaar te staan. Op de woningen die door het Tabor College mogelijk zijn gemaakt, zal ook het logo van de school worden aangebracht.