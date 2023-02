Hammerstein definitief geschrapt als advocaat: "Nog altijd beter dan vermoord"

Oscar Hammerstein is door het Hof van Discipline definitief geschrapt als advocaat na meerdere klachten over de advocaat. Op het tableau staan alle advocaten die gerechtigd zijn hun beroep uit te oefenen. De advocaat is al twee jaar met pensioen, maar mag zich nooit meer opnieuw inschrijven.

De raadsman werd eind 2021 door de Raad van Discipline geschorst nadat onder andere Peter R. de Vries had geklaagd over Hammerstein. De Amsterdammer stond drie maanden kroongetuige Nabil B. bij, de klachten kwamen naar aanleiding van bepaalde uitlatingen en handelingen van de strafpleiter rond die periode. In totaal kwamen er drie klachten binnen.

Volgens de Raad van Discipline had Hammerstein meerdere malen een van de belangrijkste kernwaarden van de advocatuur, de geheimhoudingsplicht, geschonden. Daarnaast zou hij onvoldoende rekening hebben gehouden met de belangen van anderen en had hij zich niet welwillend opgesteld tegen een mede-advocaat. Hammerstein ging in beroep tegen de uitspraak van de tuchtzaak, ruim een jaar later oordeelde het Hof dat de eerdere uitspraak blijft staan.

"Heel onrechtvaardig"

Hammerstein zelf is al twee jaar met pensioen, toch doet de beslissing van vandaag de advocaat pijn. "Ik vind het een heel onrechtvaardige en onjuiste beslissing, maar ik moet er mee gaan leven." Hammerstein, die 40 jaar advocaat is geweest, noemt de beslissing van het Hof een slag voor de rechtsstaat. "Als het hof op deze manier met een advocaat omgaat die zich altijd heeft ingezet voor de rechtvaardigheid, dan is het treurig gesteld met de rechtsstaat en de advocatuur."

Het Hof van Discipline is de hoogste rechter in het advocatentuchtrecht. Dat betekent dat er tegen de beslissing van het Hof geen verder beroep meer mogelijk is. De schrapping van het tableau is daarmee definitief. Hammerstein bekijkt toch nog of daar verandering mogelijk in is. "Er staat misschien nog een weg open naar het Europese Hof in Straatsburg", aldus de strafpleiter.

Ondanks dat de definitieve schrapping de oud-advocaat zwaar valt, kan hij de beslissing toch nog relativeren. "Een aantal mensen die Nabil B. hebben bijgestaan hebben dat met het leven moeten bekopen. Ik alleen met een schrapping na mijn pensioen. Geschrapt is nog altijd beter dan vermoord."