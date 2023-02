Heldhaftige brandweerlieden redden natte kat uit benarde positie

In 2021 ging poes Didi bijvoorbeeld dood omdat ze in het water viel. Omwonenden hebben eerder al touwen opgehangen om katten een makkelijke manier te geven om weer omhoog te klimmen.

De kat is overgedragen aan de dierenambulance en wordt nagekeken door een dierenarts. Volgens een buurtbewoner gaat het hier vaker mis en vraagt de buurt al langer om maatregelen. Ze zouden regelmatig geluiden horen die lijken op dieren die in het water vallen, en het zou niet de eerste keer zijn dat er een kat vast zit onder de brug.

De kat, klein en zwart, was nauwelijks zichtbaar. Het is daarom niet duidelijk hoe lang het dier precies vast heeft gezeten onder de brug. Door middel van een drijvend vlotje is de kat uiteindelijk naar de kant gebracht.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

