Vertrouwelijk rapport over doodgeschoten Sammy Baker: "Agenten creëerden zélf onveilige situatie"

De politie heeft zelf een onveilige situatie gecreëerd bij de benadering van Sammy Baker. Dat stelt politiesocioloog Jaap Timmer in een vertrouwelijk deskundigenonderzoek, in handen van AT5. De 23-jarige Duitser werd in verwarde toestand doodgeschoten door twee politieagenten, maar dat de situatie zo escaleerde valt volgens Timmer deels te wijten aan de agenten ter plaatse.

De politie besluit zijn foto te verspreiden en gaat over op een 'urgente vermissing'. Zo valt te lezen in het rapport van Timmer. Een nacht gaat voorbij, maar donderdag 13 augustus wordt Sammy rond 16:43 uur aan de Poeldijkstraat gezien. Hij loopt daar samen met zijn moeder en een vriend. Wanneer een van de agenten hem vervolgens lopend probeert te benaderen rent Sammy op blote voeten weg, achtervolgd door meerdere agenten.

Sammy Baker, zijn officiële naam is Samuel Seewald, was samen met een vriend vanuit Duitsland naar Amsterdam gekomen om daar een paar dagen te blijven. Op woensdagavond bezochten ze een coffeeshop, waar Sammy volgens het Openbaar Ministerie (OM) vier joints rookte en spacecake nuttigde. Als hij die avond niet met zijn vriend mee wil naar het hotel en daar ook niet meer aankomt, geeft zijn vriend hem als vermist op.

Timmer zelf trekt in zijn rapport echter pijnlijke conclusies. In het document dat op 13 januari 2023 naar de rechtbank is gestuurd, staat tot in detail beschreven hoe de middag verliep en hoe de politie de situatie onnodig liet escaleren. Zo trok een hondengeleider zijn eigen plan en had de leidinggevende van de operatie mogelijk geen goed overzicht en ontbrak het aan duidelijke instructies.

De rechtbank gaf opdracht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren als onderdeel van een civiele procedure die de nabestaanden tegen de politie hebben aangespannen. In augustus 2021 kwamen partijen overeen dat politiesocioloog Jaap Timmer de zaak moest onderzoeken. De socioloog wijst in een reactie aan AT5 op het feit dat het nog rapport nog niet definitief is. Zowel de politie als de familie van Baker mogen nog reageren en vragen stellen. "Over de inhoud kan ik helemaal niks zeggen, dit document zou niet openbaar moeten zijn en is verre van publiek. Het schaadt de zaak."

De achtervolging eindigt in een omheinde binnentuin aan de Honselersdijkstraat, op zo'n drie minuten lopen van de Poeldijkstraat. Met zijn moeder op een paar honderd meter afstand loopt hij rond met een mes op zijn keel en polsen. Volgens Timmer hadden de politieagenten vanaf nu één taak: "Voor zijn eigen veiligheid was het belangrijk dat hij zorg zou ontvangen. (..) Vanaf de melding van urgente vermissing en zeker vanaf het onderkennen van Samuel was het de taak voor de politie om Samuel veilig over te dragen aan ter zake kundige zorgverleners."

Samuel loopt met een mes tegen zijn eigen hals rond in de binnentuin. Verschillende agenten vragen hem in het Engels, Duits en Nederlands zijn mes los te laten. Maar dat gebeurt niet. "We are here to help you", hoor je een agent op videobeelden schreeuwen.

"De OvD-P communiceerde meermalen met de andere agenten dat zij Samuel moesten blijven zien en bejegenen als slachtoffer en niet als verdachte", aldus Timmer. Volgens een verklaring van de OvD-P was het de intentie om Samuel en de agenten veilig in de binnentuin te houden tot de komst van onderhandelaars. Zij zouden Sammy tot rust kunnen brengen en overtuigen zich te laten helpen.

"Ik lees in de verklaring van één van de getuigen dat Samuel toen om een arts zou hebben gevraagd. Ik lees dat ook in de tekstweergave van de video Van Ruben Koops op Twitter. Volgens de tekstweergaven van de getuige zou een agent daar 'nein' op hebben gezegd. Als dat inderdaad de reactie van één van de agenten is geweest, dan is dat vanuit de situatie begrijpelijk. Op dat moment liep Samuel immers met een mes tegen zijn eigen hals langzaam op agenten af, die in reactie daarop met getrokken pistolen achterwaarts liepen. Dat is geen geschikte situatie om een dokter bij Samuel te brengen", concludeert Timmer.

Hondengeleider trekt eigen plan

Om de agenten te beschermen tegen Sammy en zijn mes wordt om 16:58 uur een hondengeleider ingezet. "Normaal spreken we een plan van aanpak door met betrekking tot de inzet en gebruik van de hond. Ik heb aan de geleider aangegeven dat het een slachtoffer betrof en geen verdachte. Omdat hij in het bezit was van een mes. Hierop zei hij dat hij zijn hond uit de auto ging halen en positie zou gaan innemen. Ik interpreteerde dat hij dat zou doen ter bescherming van collega's. Ik stemde hier in toe", vertelt de OvD-P in een verhoor met de Rijksrecherche.

Maar wanneer de man de binnentuin inloopt, lijkt hij de instructies van zijn leidinggevende te zijn vergeten. "Er is enige afstemming geweest tussen de agenten in de binnentuin over het gebruik van geweld. Op het moment dat de hondengeleider ten tonele verscheen, zijn hem aanwijzingen gegeven over het benaderen van Samuel met de hond."