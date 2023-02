Landgoed Robacher’s Watermolen populair onder bruidsparen

Al vijf en een half jaar lang biedt Landgoed Robacher’s Watermolen hun sprookjesachtige locatie aan voor bruiloften. En dat doen ze blijkbaar goed. De trouwlocatie is erg populair onder bruidsparen, blijkt uit onderzoek van Toptrouwlocaties. Het landgoed eindigde dit jaar op de zesde plaats van populairste locaties in Nederland. "Het is leuk om te zien dat ons harde werk wordt opgemerkt."

Met ongeveer 90 bruiloften per jaar is het voor de medewerkers van Landgoed Robacher’s Watermolen flink aanpoten. Nu corona achter de rug is willen veel mensen trouwen. Ook voor 2025 lopen de aanvragen al binnen.

Volgens locatiemanager Cecilia Nap-Groen, die vanaf de overname in 2017 bij Robacher’s werkt, voelen bruidsparen zich vooral aangetrokken tot de omgeving. De locatie is het hele jaar door groen.

Mensen kunnen zelf kiezen in welk gebouw zij hun bruiloft willen vieren. Het landgoed kent er twee: Het Landhuis en De Herenkamer & Hofstede. Beide hebben hun eigen charmes. "Het is gewoon prachtig. Ik werd op slag verliefd toen ik hier voor het eerst aankwam", zegt Cecilia lachend.

Persoonlijk tintje

Voor het bruidspaar is veel aandacht. Zij staan centraal bij de keuzes die voor de bruiloft worden gemaakt. Er wordt met man en macht gewerkt om de wensen van het bruidspaar uit te laten komen.

Jolijn Tigchelaar van Mijn Weddingplanner heeft al een aantal bruiloften georganiseerd bij Landgoed Robacher’s Watermolen en weet hier alles van. "Soms vinden er bij Robacher’s wel twee bruiloften op een dag plaats. Toch weten de medewerkers elk bruidspaar het gevoel te geven dat ze speciaal zijn. Dat is waardevol."

Streven naar een plek in de top tien van Nederland doen ze bij Landgoed Robacher’s Watermolen niet. Voor hun is het vooral van belang dat iedereen de mogelijkheid heeft om op een mooie locatie te kunnen trouwen. De erkenning wordt wel gewaardeerd door alle medewerkers. "We hebben het idee dat we het wel leuk doen. Als je tot een van de beste trouwlocaties van het land hoort betekent dat iets."