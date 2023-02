Amy (28) wil wel stemmen, maar weet niet hoe: "Moet simpeler worden uitgelegd"

Als de verkiezingen meer in jip-en-janneketaal zouden worden uitgelegd, dan zou het voor de 28-jarige Amy uit Den Helder een stuk makkelijker zijn om te stemmen. Nu snapt ze niet hoe het moet en waar het allemaal over gaat. En dus stemt ze liever helemaal niet. "Er worden bij het stemmen zoveel moeilijke woorden gebruikt, dat is voor mij niet te volgen."

Pixabay

Amy heeft ernstige dyslexie, een kleine leerachterstand en een licht verstandelijke beperking die ze heeft opgelopen door zuurstoftekort bij haar geboorte. Daardoor zijn sommige dingen moeilijk voor haar, waaronder het stemmen. Ze heeft ooit één keer gestemd. "Maar het is voor mij eigenlijk te moeilijk om te begrijpen, dus dan laat ik het liever aan me voorbijgaan." Ze woont in een duur huurhuis en mag over drie weken in een kleiner, en vooral goedkoper, huis gaan wonen. "Ik ga er 400 à 500 euro in de maand op vooruit. Nu kan ik hooguit 20 euro per maand opzij leggen. En dan kan ik eindelijk een buffer opbouwen met spaargeld." Ze staat vrijwillig onder bewindvoering en heeft een uitkering. Bij de voedselbank haalt ze eten. "Ik heb er tot en met juli recht op, maar ik ga ze wel laten weten dat mijn situatie verandert. Als ik er geen recht meer op blijk te hebben, heb ik liever dat ze er een ander gezin blij mee maken."

"Het is voor mij eigenlijk te moeilijk om te begrijpen, dus dan laat ik het liever aan me voorbijgaan" Amy

Amy doet vrijwilligerswerk als verkeersregelaar op de voormalige rijkswerf Willemsoord en als barmedewerker in buurthuis De Beuk. "Ik kan niet langer dan drie uur achter elkaar werken, want dan trek ik de drukte niet meer en moet ik er een hele dag van bijkomen." Plaatjes Maar ze heeft dus wel een mening. Zo zou ze willen dat er meer goedkopere huizen zijn, meer groen in de buurt en betere verbindingen van het openbaar vervoer ('als ik naar familie in Den Haag ga, moet ik twee of drie keer overstappen, in plaats van met een rechtstreekse trein'). En ook zou ze willen dat de pensioenleeftijd niet verder wordt opgerekt. Maar op welke partij ze dan zou moeten stemmen, dat weet ze niet. "Ik merk dat er met mensen met een geestelijke beperking geen rekening wordt gehouden", zegt Amy. "Het zou makkelijker zijn als met plaatjes wordt uitgelegd wat de bedoeling is. Zo is het voor mij allemaal niet te volgen."

"Ik merk dat er met mensen met een geestelijke beperking geen rekening wordt gehouden" Amy