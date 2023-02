Fotograaf haalt binnen 5 dagen ruim 30.000 euro op met kunst-actie voor Giro555

Betaalbare fotokunst waarvan een deel van de opbrengst naar slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië gaat. Het is een initiatief van fotograaf Caspar Claasen uit Oostzaan. Voor honderd euro kun je via zijn site een print kopen van een professionele Nederlandse fotograaf. De actie is maandag gestart en het loopt meteen storm: Claasen heeft nu al meer dan 30.000 euro opgehaald. "Je koopt iets moois, maar dan doe je ook nog wat goeds voor anderen."

Ankara, Turkije. Uit het project Crossing Europe - Poike Stomps

Vijftig Nederlandse professionele fotografen hebben zich aangesloten bij de actie van Caspar Claasen. "Ik ben zelf fotograaf, dus ik ken mensen uit het circuit. Bijna iedereen die ik heb benaderd wilde meewerken aan dit initiatief." Alle prints die verkocht worden op de site van Fotografie Voorgoed kosten honderd euro, daarvan gaat 65 procent naar Giro555 en de rest gaat naar de afdrukkosten. Je koopt niet zomaar een foto op deze site. "Mensen mogen alleen verkopen op uitnodiging. Ik heb dus zelf de fotografen geselecteerd. Ook bij de foto die zij doneren heb ik gelet op kwaliteit en of de foto werkt als losse print", vertelt Caspar. Één van de foto’s die op dit moment goed verkoopt is van persfotograaf Marcel Molle uit Landsmeer. Op zijn foto staat een klein huisje uit Ilpendam in de ochtendzon afgebeeld. Tekst gaat verder onder de foto.

Het Ilperveld wordt wakker - Marcel Molle

Ook fotograaf Tessa Posthuma de Boer uit Broek en Waterland doneert een foto voor deze actie. Die foto heeft ze speciaal gemaakt voor Fotografie Voorgoed. In een interview met het Noordhollands Dagblad zegt ze: "Het is een foto van een roos in een vaas, waarin ik de kleuren van de Syrische vlag heb verwerkt. Ik vind dat het een oosters gevoel uitstraalt." Tekst gaat verder onder de foto.

Roos - Tessa Posthuma de Boer

Verder zijn er nog heel veel andere foto’s te koop, allemaal met een eigen verhaal. "De foto van Bram Petraeus komt uit Istanboel. En ook Poike Stomps heeft een foto te koop staan die ze heeft gemaakt in Ankara. Zij heeft een hele serie gemaakt van overstekende mensen in Europa", vertelt Caspar. Fotograaf Chris de Bode heeft ook een speciale foto geselecteerd om geld op te halen voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. "Chris heeft zijn foto gemaakt bij de aardbevingen in Nepal." Tekst gaat verder onder de foto.

Brick by Brick Chris de Bode

Istanbul, Turkije Bram Petraeus

Ankara, Turkije. Uit het project Crossing Europe Poike Stomps

Caspar heeft zelf een foto gedoneerd uit zijn serie ‘Even Fireman’, waarop zijn achtjarige dochter Lora te zien is. Er is dus een groot en uiteenlopend aanbod op de website. Een favoriete foto heeft Caspar Claasen niet. "Alle fotografen die meewerken hebben via deze actie al minimaal één foto verkocht, daar ben ik heel blij mee!" Tekst gaat verder onder de foto.

Uit het boek Even Firemen - Caspar Claasen