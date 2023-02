Klimaatprotest bij provinciehuis: "Vandaag valt niet meer te redden, maar morgen wel"

Scholieren en vooral veel klimaatactivisten demonstreerden vanmiddag bij het provinciehuis in Haarlem. De actie werd georganiseerd door de 17-jarige Jonathan Hiep. De demonstranten vinden dat staalfabriek Tata moet verdwijnen èn roepen de overheid op veel meer te doen om het klimaat te redden. "Het gaat allemaal veel te traag", zegt milieuactivist Gertjan Kok, die ook de vader van Jonathan is.

Jonathan zelf had gehoopt op honderden aanwezigen bij de manifestatie. Zoveel mensen waren er niet. Er waren in ieder geval meer klimaatactivisten van Extinction Rebellion dan jongeren aanwezig in de Haarlemmer Hout. Desondanks vond Jonathan het een groot succes. Hij gaat snel weer een klimaatactie organiseren, zegt hij, mogelijk bij Tata Steel in IJmuiden zelf.

Nu actie!

De demonstranten lieten luidkeels weten dat de overheid veel meer moet doen tegen de klimaatverandering. "Het gaat allemaal veel te traag, Er moet nú echt iets gebeuren", zegt een van hen.

NH Nieuws was bij de demonstratie aanwezig: