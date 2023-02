Staat huisarts Puite straks op straat? Gemeente biedt geen geschikte oplossing

Huisarts Vincent Puite is nog altijd op zoek naar een plek waar zorgcentrum ZOED Boerhaavewijk de komende jaren terecht kan. D66 en ChristenUnie stelden wethouder Roduner daar vragen over, maar die kwam niet met een verlossend antwoord.

De praktijk van Puite, onderdeel van ZOED Boerhaavewijk, is nu gevestigd in een aantal portakabins aan de Louis Pasteurstraat in Schalkwijk. In september moet de arts daar weg, omdat er op die plek nieuwe woningen worden gebouwd. Eind 2026 betrekt ZOED Boerhaavewijk een nieuw onderkomen aan de Hof van Jacob op het Boerhaaveterrein, maar dat complex moet nog worden gebouwd.

Schalkweide

Dat zou betekenen dat Puite zeker drie jaar zonder pand komt te zitten, terwijl er ruim 7.000 patiënten staan ingeschreven bij ZOED (Zorg onder een dak, red). D66 en ChristenUnie voelden wethouder Floor Roduner van ruimtelijke ontwikkeling aan de tand tijdens het vragenuurtje.

Volgens de wethouder is er niet zoveel aan de hand. ZOED kan in april 2024 tijdelijk terecht in woonzorgcentrum Schalkweide, zo legde hij de raadsleden uit. Bovendien zou de gemeente geen rol kunnen spelen in het huisvesten van zorgverleners.