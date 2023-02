Oud-basketbalcoach bakt honderden pannenkoeken voor slachtoffers aardbeving

De pannenkoekenmix is niet aan te slepen in de Helderse supermarkten. Voormalig basketbalbondscoach Meindert van Veen bakt de afgelopen dagen namelijk dag en nacht pannenkoeken om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. "Ik kon niet slapen, dus ben ik van half vier tot half zeven vannacht gaan bakken."

Maar liefst 28 jaar stond Meindert langs de zijlijn als coach van het Nederlandse damesbasketbalteam. Sinds een paar jaar runt hij de kantine van de sporthal aan de Sportlaan in Den Helder. Hij zag de beelden van de heftige situatie in Turkije en Syrië en vond dat hij iets moest doen. Daarom besloot hij geld in te zamelen met de verkoop van zijn zelfgebakken pannenkoeken. De volledige opbrengst gaat naar hulpverlening in het rampgebied.

"Ik werk twee dagen in de week in Groningen, dus dan zit je onderweg in de auto een beetje na te denken", vertelt Meindert. "750 euro halen we makkelijk; dat is al meer dan ik gedacht had." Bij het maken van de bestellingen krijgt Meindert onder meer hulp van zijn schoondochter: "Het is op vrijdag altijd pannenkoekenavond, maar voor het goede doel zet Meindert zich nu ook in."

Vijftig liter melk

De klanten stroomden gisteren af en aan in de kantine van de sporthal. Zo kwam een docent 180 pannenkoeken afhalen voor haar studenten en waren toekomstig militairen met velen naar de kantine gekomen. Ook kwamen losse klanten binnen: "Ik heb van de week al geld overgemaakt na de grote ramp. Dit was een extraatje." Dat er meer pannenkoeken verkocht worden, is te merken. Waar Meindert in een normale week tien liter melk gebruikt, staat de teller deze week al op vijftig liter.

Meindert voorziet de basketballers al dertig jaar van pannenkoeken. "Iedereen zei dat ik mijn pannenkoeken moest gaan verkopen, want die vinden ze hartstikke lekker", vertelt hij terwijl het beslag klopt. "Op de vrijdag na de training kwam het damesbasketbalteam altijd al een pannenkoek halen. Het is een traditie."

Bekijk hieronder de reportage van mediapartner Regio Noordkop: