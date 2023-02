West-Fries carnaval vol eigen gebruiken: van de tosti van Gitta tot de Oersheimer beer

Niet alleen in het zuiden van het land wordt carnaval gevierd. Ook in West-Friesland wordt flink 'gecarnavald'. Met allemaal zo hun eigen gebruiken, zo blijkt uit een rondgang langs de carnavalsverenigingen. Van haring happen, de zaterdagse stamppot tot de beer van Oersheim.

Door naar Enkhuizen, dat we sinds gisteren eigenlijk Haringdonk moeten noemen. Vandaag is de carnavalsoptocht met praalwagens door de binnenstad en vanavond het Gemaskerd Bal in de Nieuwe Doelen. En daar blijft het niet bij. Pas dinsdag wordt de sleutel van de stad weer teruggegeven aan de burgemeester en woensdag is het voor carnavalsvereniging de Haringhoppers pas echt klaar.

Vier dagen feest vraagt natuurlijk ook om een geheim recept. En dat hebben ze bij de Deursackers. "Op zaterdag na de ouderenmiddag eten we altijd stamppot. Even een bodem leggen voor de avond." En de zondag overleven de carnavalsvierders dankzij de tosti's en uitsmijters van Gitta. "Twee pompies mayo is het grote geheim. Je moet de boel goed smeren", legt Mireille lachend uit.

We beginnen in Sijbelbroek. Buiten carnaval om, beter bekend als Sijbekarspel en Benningbroek. Carnavalsvereniging de Deursackers vierde vorige week al feest . Een optocht met praalwagens, een ouderenmiddag en feestavonden om wat voorbeelden te noemen. "De burgemeester (Dennis Straat van Medemblik, red.) brengt ons donderdag persoonlijk de sleutels van de dorpen. En zondag haalt hij die dan weer op", vertelt voorzitter Mireille Reus.

Blaaskaken en haringhappen

En zeg je carnaval in Enkhuizen, dan zeg je de Blaaskaken. Het blaaskapel is al 44 jaar onlosmakelijk verbonden aan de Haringhoppers, legt André Stuut, voorzitter van de carnavalsvereniging uit. "Het is wel uniek dat we ons eigen blaaskapel hebben. Zover ik weet zijn wij de enige vereniging die dat hebben. We gaan ook nooit zonder de Blaaskaken op pad."

En carnaval wordt op woensdagmiddag traditioneel altijd bij café Bok afgesloten. "In de ochtend is het heel snel alles opruimen, zodat we daarna snel door kunnen voor het haringhappen bij café Bok."

De beer van Oersheim

En zo komen we uit in Oersheim (Ursem). Want ook daar wordt dit weekend volop carnaval gevierd. Met vanmiddag de optocht en vanavond feest in café de Rode Leeuw. En wat opvalt, overal waar je kijkt zie je beren. "In de oertijd was Ursem een verzamelplaats voor beren. Dus dat is ook ons logo. Bij iedereen van ons hangen de beren om de nek. Maar ook op de wietstok (scepter) van prins carnaval en op onze praalwagen", legt voorzitter van carnavalsvereniging De Oersheimers, Wouter Bes uit.



Tekst gaat verder onder de foto.