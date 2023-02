Eerlijk duurt écht het langst: hoe Jarno met moeite van tas vol Maleisisch geld af kwam

Twee weken geleden reed Jarno langs een bushalte bij de Zaanse Schans, om zijn vriendin op te halen die daar op dat moment aan het werk was. Hij vond een tas vol met geld en documenten, en besloot hem mee naar huis te nemen.

Wat bleek? Die tas zat vol met waardevolle spullen. Omgerekend zo'n 2.130 euro aan Maleisisch geld, en nog eens 700 euro aan briefjes van 50 euro. Daarnaast zaten er in de tas rijbewijzen, twee autosleutels, een stuk of acht creditcards, horloges, pasjes. Alleen een paspoort ontbrak. "Als die tas in verkeerde handen was gekomen, was het niet goed gegaan", vertelt Jarno aan NH Nieuws. "Ik dacht: wat is wijsheid? Ik heb de politie gebeld, want het leek me dat je daar als toerist het eerste naartoe zou gaan."

Dichte deur

Jarno mocht van de politie gelijk langskomen. Bij het politiebureau van Purmerend kwam hij echter voor een dichte deur te staan. Het bureau sloot om half 6, en hij was een half uur te laat. Hij besloot daarom de tas mee naar huis te nemen en later die avond de politie nog een keer te bellen.

Dat bleek tegen het verkeerde been van de politie. "Ik had een hele ongeïnteresseerde agent aan de lijn. Die zei dat de politie niet voor gevonden voorwerpen was, en dat ik naar de gemeente moest, ook als het om zo veel geld en documenten ging. 'Doe ermee wat je wil', zei hij. Toen dacht ik zelf, wat is dit nou weer?"

Saillant: het Maleisische stel was in Amsterdam naar de politie geweest om de vermissing van de tas op te geven.

Facebook

Jarno deed zijn best om contact te leggen met de eigenaren van de pasjes. Hij probeerde Facebook, maar dat bleek vrijwel onmogelijk. De namen van de eigenaren van de tas waren in Maleisië veelvoorkomend. De Maleisische ambassade kon een dag later wel helpen: binnen een uur waren de mensen opgespoord.

Het stel was op rondreis door Europa en was donderdagmorgen vanuit Parijs met de Eurostar naar Londen vertrokken. Volgens Jarno huilde de vrouw de hele nacht om het verlies van de tas, en waren ze dolblij dat Jarno zich had gemeld. Jarno: "Ik had mezelf echt niet in de spiegel kunnen aankijken als ik het geld had gehouden."

Met de koerier naar Londen

De tas is uiteindelijk door een koeriersdienst meegenomen naar Londen, waarvoor Jarno dan weer naar Amsterdam moest om de tas af te komen leveren. Als dank voor de vele moeite heeft Jarno een vindersloon gekregen. Het stel is zo blij dat Jarno niet hoeft te wanhopen als hij ooit naar Maleisië wil: hij is dan meer dan welkom.