Dieseldealer trekt ten strijde tegen Tata: vijf vragen aan Jaap Venniker van stichting Frisse Wind

Jaap Venniker maakt zich met stichting Frisse Wind hard voor een gezondere leefomgeving in de IJmond. Om staalfabrikant Tata Steel sneller tot vergroening over te laten gaan onderzoekt de stichting nu de mogelijkheden tot een massaclaim tegen de staalgigant. Is het echt nodig om op die manier de vervuiling tegen te gaan? En hoe rijmt hij zijn strijd tegen de vervuilers met zijn dealen in tweedehands auto's? NH Nieuws legt de voorman vijf vragen voor.

Jaap Venniker van Frisse Wind - Jasper Leegwater / NH Nieuws

Een gesprek tussen bewoners van de IJmond en Tata Steel lijkt geen optie meer. Waarom is het nu nodig om een massaclaim in te dienen? "Vanuit FrisseWind.nu hebben we vanaf dag één gezegd: wij gaan niet in gesprek met Tata. Ten eerste omdat andere partijen zoals de Dorpsraad dit al doen. Zij vertegenwoordigen daarmee ook onze achterban. Ten tweede omdat wij de belangen behartigen van een grote groep bewoners die zich fors benadeeld voelen door het bedrijf. Namens deze bewoners deden wij aangifte en werken we nu aan de massaclaim." Hoe is de manier van actievoeren tegen Tata Steels vervuiling veranderd? "We zien de spanningen toenemen. Bij omwonenden en bij medewerkers. Dat is logisch. Het gaat immers écht ergens over: onze gezondheid, onze nachtrust, ons woonplezier, de banen van alle medewerkers en de toekomst van het bedrijf. De onzekerheid en onduidelijkheid duurt simpelweg te lang en dat is voor alle partijen vervelend. Wij doen dan ook een dringende oproep aan de politiek en de directie: Los deze situatie op en zorg voor een helder perspectief. Dat valt en staat op dit moment met een sluitingsdatum voor kooksgasfabriek 2." De Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel zegt de toon en inhoud van de kritiek op de staalfabrikant onjuist te vinden. Hoe kijk je naar deze kritiek? "De COR verwijt onder andere de media en de stichtingen het gebruik van misinformatie. Dat is pertinent onterecht. Bij FrisseWind.nu baseren we ons op twee dingen: De feiten door middel van een verscheidenheid aan wetenschappelijke rapporten van bijvoorbeeld het RIVM en de GGD en de beleving van onze achterban. Waar het om beleving gaat, worden wij al sinds dag één niet serieus genomen. Bezorgde omwonenden die zich uitspreken op sociale media krijgen daarvoor een enorme bak bagger over zich heen van medewerkers en ook de COR en het FNV tonen weinig empathie."

"Mijn verwijt aan Tata Steel is niet dát er staal wordt geproduceerd, maar de manier waarop." Jaap Venniker, FrisseWind.Nu

In andere media is naar voren gekomen dat je naast werkzaamheden voor Frisse Wind ook handelt in tweedehands dieselauto's. Hoe kijk je zelf naar die combinatie? "Mijn bedrijf verkoopt tweedehands auto's, van benzine tot elektrisch. Ik ben niet roomser dan de paus, maar ik zet me als kleine ondernemer enorm in voor een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Zo hebben wij fors geïnvesteerd in zonnepanelen en verkopen we steeds meer elektrische wagens. Maar het allerbelangrijkste: wij houden ons als bedrijf aan 1001 regels. Mijn verwijt aan Tata Steel is niet dát er staal wordt geproduceerd, maar de manier waarop. Tata krijgt tal van uitzonderingsregels en overtreedt deze vervolgens alsnog en maakt zo de omgeving ziek. Dat vind ik zo ernstig dat ik me daar hard voor maak en samen met anderen mijn nek uit heb gestoken. Het is bizar ik me hier überhaupt voor moet verantwoorden. Medewerkers van Tata Steel hebben mijn bedrijf op Google tientallen slechte nep-recensies gegeven. Ondertussen wordt ons verweten onwaarheden te verspreiden als we ons op de wetenschappelijke feiten baseren…"

Kooksfabriek 2 - NH Nieuws / Jasper Leegwater

In hoeverre heeft Frisse Wind vertrouwen in de vergroeningsplannen van Tata Steel voor 2030? "De plannen zijn onzeker, maar het duurt vooral veel te lang. De kooksgasfabriek 2 moet zo snel mogelijk dicht. Dat zeggen wij, maar ook Greenpeace, Urgenda, dorpsraad van Wijk aan Zee en de meeste politieke partijen. We hebben geen vertrouwen dat er een redelijke datum komt waarop die fabriek echt dicht gaat en nee, 2030 vinden wij niet redelijk. Er wordt continu gezegd dat we snel effect merken van de investeringen in 'roadmap+'. Die termijn wordt continu vooruitgeschoven, maar ondertussen verandert er niets. De speeltuinen worden alleen schoongemaakt in Wijk aan Zee, terwijl in de hele regio stof ligt, afhankelijk waar de wind het heen waait. Er wordt veel gepraat, maar er is nog nul resultaat."