'Stammoeder' Nel van Laren overleden: "West-Fries mocht niet verloren gaan"

Met het overlijden van Nel van Laren-Zwuup (96) uit Venhuizen is de West-Friese taal haar stammoeder verloren. Van Laren was als creatieve duizendpoot verantwoordelijk voor talloze liedjes, verhalen en gedichten in haar geliefde taal. Daarnaast stimuleerde ze veel schrijvers om het West-Fries uit te dragen. ''t Geren is van de klos', oftewel: 'mijn leven is klaar', is te lezen in haar overlijdensadvertentie.

Het moet een mooi gezicht zijn geweest. Karin Bloemen die in oktober 2018 de liedjes van Nel van Laren-Zwuup zingt, in een volle Schouwburg Het Park in Hoorn. Aanleiding is dan de 30e verjaardag van Skroivendevort, het kwartaalblad van Creatief Westfries. Cor Bakker speelt op piano, de hoofdrolspeelster op leeftijd zit op rij een. Het optreden krijgt haar goedkeuring.

Met het overlijden van Van Laren-Zwuup, op 96-jarige leeftijd, heeft het West-Fries een sterkhouder verloren. "Ze werd de stammoeder van de schrijversgroepen genoemd", zegt Ina Broekhuizen-Slot. "Dat zegt voldoende. Het zijn verdrietige dagen. Ondanks de hoge leeftijd van Nel, is het afscheid definitief."

Gewild

Met veel genoegen denkt de Wognumse terug aan al die jaren dat ze Van Laren-Zwuup meemaakte. Schrijven, liedjes maken, componeren, zingen en toneelspelen. Van Laren-Zwuup deed het allemaal. Zelf trad ze jarenlang op in het West-Fries. "Dat deed ze in het West-Fries van haar moeder, die uit Andijk kwam. Dat sprak ze heel goed. Ze deed het uit de overtuiging dat de West-Friese taal niet verloren mocht gaan. En ze was erg gewild, trad veel op."

In 1980 startte ze samen met Jan Pannekeet lessen op, onder de noemer 'Wat doen we met ons Westfries?' Uit deze lessen ontstond uiteindelijk de stichting Creatief West-Fries, die tot op de dag van vandaag het gebruik van de streektaal uitdraagt en bevordert.

Diep dankbaar

Van Laren-Zwuup hielp veel mensen op weg, als stimulerende factor. "Ze vond dat je het moest uitdragen, ermee naar buiten moest gaan." Ina was zo'n 40 jaar geleden één van haar 'leerlingen'. "Zeker in de beginjaren hielp ze mij goed op weg. Ik ben haar diep dankbaar voor alle hulp. Nel was streng, maar rechtvaardig. Als je een verhaal of gedicht inleverde, moest het goed West-Fries zijn. Het moest wel kloppen."

Voor al haar inspanningen werd ze benoemd tot lid van verdienste van het Historisch Genootschap en ontving ze de Westfrieslandprijs en de Jan Pannekeetprijs. Nog altijd worden haar liedjes gezongen. Optredens van de leden van Creatief Westfries worden steevast afgesloten met 'Dut is het land', dat is uitgegroeid tot het onofficiële volkslied van West-Friesland:

Dut is 't land van m'n vader en moeder

Dut is de plek weer ik groôt worren bin.

't Bloift hier voor altoid een deêl van m'n leven

weer ik de taâl en de mense nag ken.

Gun me de band met m'n jeugd en 't verleden

koik met me mee nei de toekomst en 't heden

Nooit zou ik hier meer vedaan wulle want,

Dut is m'n oigen Westfriese land!