Bewoners toosten op 100ste verjaardag van buurtsuper. "Dit moeten we niet kwijtraken"

Dat een winkel in een woonwijk zo'n belangrijke plaats inneemt, is kruidenier René van der Wijden gisteravond wel duidelijk geworden. Honderd jaar geleden begonnen zijn opa en oma een levensmiddelenwinkel. En ruim een halve eeuw is de buurtsuper nu gevestigd op het Stuyvesantplein in Haarlem-Noord. Zijn klanten organiseerden in allerijl een verjaardagsfeest.