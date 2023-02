De Peiling: ik heb vertrouwen in de politiek

In opdracht van de regionale omroepen is door Kieskompas onderzoek gedaan naar het vertrouwen in de politiek. En wat blijkt? 30 procent van de Noord-Hollanders wantrouwt de politiek. Bent u het vertrouwen in de politiek ook kwijt?

In het onderzoek is gevraagd naar het dominante gevoel over de politiek. In Noord-Holland is, evenals in Utrecht en Zuid-Holland, 'interesse' het meest gegeven antwoord. In de negen overige provincies is 'wantrouwen' het overheersende gevoel. Ook op andere vragen over politiek en maatschappij antwoorden mensen uit de noordelijke provincies, Zeeland en Limburg anders dan randstedelingen. Er lijkt daarmee een kloof te bestaan tussen de Randstad en landelijk gebied. Sterker nog, ruim de helft van alle Nederlanders (54 procent) vindt dat mensen op het platteland vaak worden vergeten door de politiek.

Naast het missen van vertrouwen, voelen veel mensen zich niet gezien door de politiek. De stelling dat 'het soms lijkt alsof de mening van mensen in de Randstad zwaarder meetelt dan van andere Nederlanders' wordt landelijk door 58 procent onderschreven.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder de stemgerechtigde inwoners van Nederland. De resultaten zijn gewogen naar provincie, leeftijd, geslacht, opleiding, migratieachtergrond en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De dataverzameling voor dit onderzoek vond eind januari 2023 plaats en heeft geleid tot een gewogen steekproef van 4.871 respondenten.

Ben je ook benieuwd waar dit wantrouwen vandaan komt? Luister vanmiddag van 16.00 tot 19.00 uur naar Spitstijd op NH Radio.