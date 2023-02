Auto belandt op de kop in sloot bij Hoogkarspel: 84-jarige man gereanimeerd

Een auto is vrijdagochtend rond 11.15 uur op de kop in een sloot beland bij Hoogkarspel. De bestuurder is door de brandweer uit de auto gehaald en ter plekke gereanimeerd. Het gaat om een 84-jarige man uit Stede Broec en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is nog niet duidelijk.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde op de Kerspelweg bij Hoogkarspel. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De bestuurder raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto is met een kraan uit het water gehaald. Duikers hebben in het water nog gezocht naar mogelijk andere slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. Later meer.