Langer verblijf in Huizer woongebouw voor Oekraïense groep vluchtelingen

Doordat de gemeente Huizen en woningcorporatie de Alliantie een nieuwe deal hebben gesloten, kunnen de Oekraïense vluchtelingen een half jaar langer blijven in de tijdelijke opvang aan de Bovenmaatweg/Oostkade. Dat geeft de gemeente meteen meer tijd om in de tussentijd naar een alternatieve locatie in Huizen te kijken.