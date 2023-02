EOD doet onderzoek naar verdacht pakketje in Laren

Aan de Brink in Laren is vanmorgen een verdacht pakketje aangetroffen. De straat is afgezet en er zijn veel politiemensen, brandweer en mensen van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) aanwezig.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vanmorgen om 9.00 een verdacht pakketje is gevonden voor een pand in de straat. "Dat pand is ontruimd, maar er was niemand aanwezig", vertelt hij. De straat is afgesloten, andere panden worden niet ontruimd.

De woordvoerder vertelt dat de EOD er is om te kijken wat er in het verdachte pakketje zit. Hij weet nog niet hoelang dat gaat duren. "De bus rijdt even om, omdat de weg is afgezet."