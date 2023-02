Gulle gevers doneren elektrische auto aan Zaanse voedselzoekers

Stichting Prakkie Over 075 Zaandam heeft een elektrische auto gekregen van weldoeners uit de regio. "We zijn er super blij mee en de vrijwilligers zijn er direct mee op pad gegaan", vertelt Cindy Slaper - van der Werff van de stichting.

Stichting Prakkie Over 075 Zaandam is een organisatie die voedsel ophaalt en doneert aan minderbedeelden. Zo halen Cindy en haar vrijwilligers brood op bij bakkers wat niet meer verkocht wordt. Volgens haar kunnen ze nu meer broden ophalen en mensen helpen. "Soms hadden we drie auto's nodig om brood te halen en dat kan nu met één auto."

Geld over

De elektrische auto is veel goedkoper dan de auto's die de vrijwilligers gebruikten. "We houden nu geld over, want we hebben geen benzinekosten."Cindy heeft goede contacten bij verschillende bakkers in de streek. Onverkocht brood mag ze de volgende dag bij ze ophalen, waarna ze het mag uitdelen aan de mensen. Het gaat hier om mensen die om wat voor reden dan ook niet bij de Voedselbank aan kunnen kloppen. Dan verdienen ze bijvoorbeeld nét te veel.