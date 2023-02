Festivaldirecteur blikt vooruit op laatste Live in Hoorn: "We gaan eruit met een knaller"

Met zeven topacts belooft de laatste editie van Live in Hoorn spectaculair te worden. Vanmorgen maakte de organisatie bekend dat onder andere Blof, Maan en Kriss Kross Amsterdam naar het festival op het Pelmolenpad komen. Festivaldirecteur Marinus Zoutendijk is blij met de gestrikte namen. "We gaan weer voor een geweldige editie", vertelt hij aan WEEFF.

Voor de elfde keer wordt in Hoorn op het Pelmolenpad het festival Live in Hoorn georganiseerd. In de laatste jaren stonden onder andere André Hazes Jr., Tino Martin en Kraantje Pappie op het podium. Ook voor de laatste editie heeft het festival een aantal van de grootste Nederlandse artiesten kunnen boeken.

"Je moet altijd rekening houden met de beschikbaarheid van artiesten, want niet alle artiesten toeren ieder jaar. Maar wij hebben in Nederland de laatste jaren een heel goede naam opgebouwd. Zowel bij de artiesten als bij het publiek", licht Zoutendijk toe.

Van Maan, Flemming tot Claude

Voor de komende editie in juli staat er veel bekend talent op het podium zoals Flemming, Maan, Bløof, Rondé en Kris Kross Amsterdam. Ook ons 'eigen' talent uit de regio, Claude, is van de partij. Hij komt uit Enkhuizen en is bekend van de hit 'Ladada (Mon Dernier Mot)'. Hij zal een half uur lang het publiek vermaken.

"De grote bands komen niet standaard naar elk feest toe", gaat hij verder. "Je moet een gezonde organisatie zijn. Ik denk dat we in de laatste jaren hebben bewezen dat wij betrouwbare zijn en een goed festival neer kunnen zetten."

Laatste editie?

Zoals het er nu naar uitziet is de elfde editie van Live in Hoorn ook de laatste keer dat het evenement gehouden kan worden. Op het Pelmolenpad worden de komende jaren huizen gebouwd, waardoor er geen ruimte meer is om de grote tent neer te zetten.

Toch houdt Zoutendijk een kleine slag om de arm. "Het is niet aan ons. Als de gemeente geen ander terrein beschikbaar heeft, dan moeten we stoppen. Mocht er wel een ander terrein gecreëerd worden, dan gaan we met veel plezier door!"

De kaartverkoop voor Live in Hoorn start morgenochtend om 8.30 uur. Vorig jaar was de jubileumeditie binnen drie uur uitverkocht. Het festival zelf vindt plaats op zaterdag 15 juli.