16-jarige jongen mishandeld en beroofd bij bushalte in Nieuw-Vennep

Bij bushalte Getsewoud Noord in Nieuw-Vennep is woensdagavond een 16-jarige jongen van zijn tasje beroofd door twee andere tieners. De 15- en 16-jarige verdachten zijn aangehouden en hebben mogelijk ook andere gewelddadige overvallen gepleegd.

De 16-jarige jongen moest op zijn knieën zitten en werd vervolgens tegen zijn hoofd getrapt, waarop hij een helm droeg. De tieners namen zijn schoudertasje mee, waar later niets in bleek in te zitten.

De politie kon die avond achterhalen wie de verdachten waren en heeft een 15-jarige uit Nieuw-Vennep en een 16-jarige uit Hoofddorp aangehouden.

De politie schrijft op Facebook dat zij mogelijk ook eerder al mishandelingen hebben gepleegd. Een woordvoerder kan op dit moment nog niet aangeven om welke mishandelingen dat gaat. "Dat wordt op dit moment onderzocht", zegt hij. Ook is het nog onduidelijk waarom de 16-jarige jongen werd beroofd en of hij de verdachten kent.