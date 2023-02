Noord-Hollandse stedeling vertrouwt politiek, in dorpen heerst wantrouwen

Noord-Hollanders in de stad hebben meer vertrouwen in de politiek dan mensen op het platteland. Daarmee is onze provincie Nederland in het klein: in de Randstad is meer vertrouwen in de politiek dan in de provincies daarbuiten. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen.

In Noord-Holland loopt een scherpe scheidslijn die het vertrouwen - of het gebrek daaraan - in de politiek markeert. In drie grote steden (Amsterdam, Haarlem, Alkmaar) is aanzienlijk meer vertrouwen in de politiek dan daarbuiten. Meer dan de helft van de ondervraagde Noord-Hollanders op het platteland geeft aan géén vertrouwen in de politiek te hebben, in de stad is dat ongeveer 35 procent.

Hiermee is onze provincie Nederland in het klein. Ook landelijk is het verschil tussen stad en dorp namelijk groot. In bijvoorbeeld Zeeland (51 procent) en Limburg (45 procent) is het wantrouwen in de politiek groter dan in Noord-Holland (30 procent). En op de stelling 'mensen op het platteland worden vaak vergeten door de politiek' zijn percentueel veel meer Groningers het eens dan Noord-Hollanders, 77 procent tegen 40 procent.

In de landelijke cijfers zijn verschillen in het vertrouwen terug te zien in opleidingsniveau en leeftijd. Hoger opgeleide mensen hebben meer vertrouwen in de politiek dan lager opgeleide mensen. En mensen tot 35 jaar oud hebben meer vertrouwen dan mensen van 50 jaar en ouder. Dit verklaart wellicht ook het verschil tussen stad en platteland: in de steden wonen meer jonge, hoogopgeleide mensen.

Invloed Provinciale Staten

Volgende maand mogen we stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Bijna driekwart van de Noord-Hollanders geeft aan de verkiezing belangrijk te vinden. Tegelijkertijd heerst ook een breedgedragen gevoel geen invloed te hebben op de Provinciale Staten. In de stad geldt dat voor bijna 40 procent van de respondenten. Op het platteland heeft ruim de helft het gevoel geen invloed op de provincie te hebben.