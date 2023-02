Tata Steel splijtzwam in Wijk aan Zee: Jan wil ander geluid staalfabriek laten horen

De discussie over Tata Steel verdeelt Wijk aan Zee in twee kampen. Je bent voor of je bent tegen de fabriek. Jan de Wildt (81) betreurt het dat het zover is gekomen in het dorp waar hij al 58 jaar woont. Hij noemt zichzelf onderdeel van de zwijgende meerderheid. Daaronder verstaat hij de mensen die in de badplaats zijn opgegroeid met de staalfabriek en er 'trots maar kritisch' op zijn.

Jan de Wildt bij de Zee van Staal - Fred Segaar/NH Nieuws

De stilte doorbreken doet hij vanochtend in de woonkamer van zijn huis, om de hoek bij Tata Steel, zonder overdreven gulzigheid. Maar het moet maar eens gezegd: "De anti-Tata Steel-lobby wordt aangevoerd door mensen die geen wortels hebben in deze streek." Ze ontkennen in zijn ogen de verbondenheid die er is tussen het concern en het dorp, een band die wordt gesymboliseerd door de Zee van Staal, het beeldenpark naast de fabriek waar tot 1992 een camping was gevestigd. Zee van Staal Dat de Partij voor de Dieren vorige week juist op deze plek actie voerde tegen wat Ines Kostic van die partij 'de grootste vervuiler van Nederland' noemt, doet Jan de Wildt pijn. Sterker: "Het sneed mij door de ziel. Als je met houten vuisten protesteert op de plek waar in 1999 het bondgenootschap tussen de fabriek en het dorp met deze beelden tot uiting is gebracht, dan weet je niet wat dit park symboliseert." Om te zeggen dat er sprake is van ontheiliging gaat hem te ver. "Maar het ontbreekt veel mensen aan historisch besef over de band tussen het dorp en de fabriek."

"Als zwijgende meerderheid krijgen we keer op keer een tik" Jan de Wildt

Hij wijst op een artikel dat vorige week in de regionale krant verscheen, waarin een 17-jarige jongen kritisch is op de fabriek. "Deze jongen krijgt een hele pagina. Hij mag, zonder enige kennis van zaken, zijn gal spuwen. Wij roepen op tot verbondenheid, maar als wij als zwijgende meerderheid keer op een keer een tik krijgen, denk je op een gegeven moment: misschien moeten wij ook maar eens iets zeggen." Tekst gaat door onder de foto.

Jan de Wildt - Fred Segaar/NH Nieuws

De Wildt maakt deel uit van een gespreksgroep voor ouderen die één keer in de week onder leiding van filosoof Bert Kisjes het leven doorneemt. De naam Tata Steel is daar sinds de oprichting van het clubje bijna twintig jaar geleden nooit gevallen. Alsof het een trauma is. "De oorzaak? Ik denk dat we niet van elkaar wisten welk standpunt we innemen in de discussie over de fabriek. We willen geen problemen met elkaar." Zembla Hij denkt even na: "Misschien heeft het ook wel te maken met de uitnodiging die we eens kregen van het televisieprogramma Zembla. Het leek ze leuk onze groep aan het woord te laten. Ze hebben de hele dag opnamen gemaakt, maar er is helemaal niets van uitgezonden. Toen we de titel van de aflevering zagen, begrepen we het: 'Het Gif van Corus' (de voorloper van Tata Steel, red.) Onze bijdrage paste daar duidelijk niet in."

"Of je je gezond voelt, is een optelsom van duizend en één factoren" Jan de Wildt

Het is duidelijk dat de boodschap van mensen die tegen de vervuiling van Tata Steel strijden de media makkelijker bereikt dan zijn verhaal. Hij noemt dat jammer, omdat Hoogovens de streek zoveel heeft gebracht. "Ik ben zoon van een Hoogovensman, dus mijn verhaal is deels genetisch bepaald en dus irrationeel. Maar het staat vast dat het bedrijf al meer dan honderd jaar een belangrijke en sociale werkgever is. Zonder de fabriek waren we niet de geadoreerde en charmante enclave die we nu zijn, maar was Wijk aan Zee een soort Zandvoort. Vergeet niet dat we de prachtige groene buffer aan de aanwezigheid van de fabriek te danken hebben."

'Mannen van ijzer en staal' Politicoloog Jan de Wildt (81) is schrijver van meerdere boeken, onder andere 'Mannen van ijzer en staal' over de eerste generatie Hoogovenwerkers. De Wildt was van 1974 tot 1978 gemeenteraadslid voor de KVP (Katholieke Volkspartij, later opgegaan in het CDA) in Beverwijk. In dezelfde stad was hij van 1980 tot 1987 gemeentesecretaris. Diezelfde functie had hij in de jaren negentig in de gemeente Zaanstad. De Wildt is geboren in Beverwijk. Hij woont sinds midden jaren zestig in Wijk aan Zee. In juni van dit jaar worden zijn memoires uitgegeven.

Hij sluit zijn ogen niet voor de schadelijke effecten van Tata Steel, maar hoopt deze met zijn verhaal in perspectief te kunnen brengen. "Dat de lucht hier verontreinigd is, is duidelijk. Maar wat mij dwarszit, is de discussie over gezondheid. Of je je gezond voelt, is een optelsom van duizend en één factoren. Gezondheid raakt mensen, maar is een heel complexe zaak. Een causaal verband tussen oorzaak en gevolg is niet aan te geven. Dus krijg je een discussie waar je niet uitkomt." De RIVM-rapporten liegen anders niet over de schadelijke gevolgen van de uitstoot voor vooral kinderen. "Maar het is niet uitsluitend toe te schrijven aan Tata. Er is veel vliegverkeer, er gaan boten door het kanaal. Tata Steel heeft al enorme verbeteringen doorgevoerd. Het aspect volksgezondheid maakt dat de discussie onhanteerbaar is." Heeft u zelf last van Tata Steel? "Er is wel eens een dag dat er wat gebeurt, bijvoorbeeld door het weer. Maar permanente vervuiling, nee. Stof op de tuinmeubelen, waar we vroeger last van hadden, ligt er al jaren niet meer." Gek, een groot deel van Wijk aan Zee heeft permanent overlast. "Dat begrijp ik niet altijd. Als de wind gunstig is, hebben we helemaal geen last. Wel bij windstil weer, dan heb je smog. Maar dat is een algemeen probleem."

Een minstens zo erge 'ontsporing' van de discussie noemt hij de massaschadeclaims van omwonenden tegen Tata Steel. "Ik vind het heel slecht dat het debat in de sfeer van het strafrecht is getrokken. Op het moment dat ik tegen jou zeg: 'ik verdenk je van strafbare feiten', is het gesprek schluss. Dan slaat de discussie dood." "Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want we moeten met elkaar in gesprek blijven. Natuurlijk moet er druk worden uitgeoefend op Tata Steel. Ze moeten de hete adem van de omgeving voelen. Maar ik ben ook trots op het bedrijf, dus ik keur die claims af." Al met al voelt het debat over Tata Steel aan als 'een duistere wolk' die het dorp in tweeën splijt. "Het tragische van de hele discussie is, dat we het in de grond allemaal met elkaar eens zijn: het moet schoner."

"De dorpsraad maakt een fundamentele fout door zich te vereenzelvigen met de acties tegen Tata Steel" Jan de Wildt

Maar het is in zijn ogen doorgeslagen. Neem de dorpsraad, het vertegenwoordigend orgaan van de inwoners. Die zou zich met de toekomst van Wijk een Zee moeten bemoeien in plaats van 'uitsluitend bezig zijn met Tata Steel.' De Wildt: "De dorpsraad maakt een fundamentele fout door zich te vereenzelvigen met de acties tegen Tata Steel. Terwijl een meerderheid in het dorp trots is op de fabriek. Ik voel me niet meer door hen vertegenwoordigd."

Hoe ziet u de toekomst van Wijk aan Zee? "Daar ben ik optimistisch over. Op maatschappelijk gebied gebeurt er van alles: Het is een mix van creativiteit en inventiviteit. Nu weer hebben we met een groep mensen het dorpscafé (De Zon, red.) overgenomen. Dat loopt hartstikke goed. Nee, het dorp krijgen ze niet stuk. Alleen die hele discussie over Tata Steel.... Daar moeten we even doorheen."

Dorpsraad: "Naar de rechter stappen is een grondrecht" Hans Dellevoet van de dorpsraad Wijk aan Zee noemt het 'niet meer dan logisch' dat de dorpsraad vol inzet op de strijd tegen Tata Steel. "Iedereen heeft recht op gezondheid. Een andere mening hebben over Tata Steel is iets anders dan je zoals Jan de Wildt niet vertegenwoordigd voelen. Als het gaat om gezondheidsschade, dan gaat het om een grondrecht. Dan gaat het over iets dat je een ander niet hoort aan te doen", zegt Dellevoet. Dellevoet: "De data over wat Tata Steel uitstoot zijn beschikbaar. Het liegt er niet om. Als je daar het argument van werkgelegenheid tegenover stelt, begeef je je op glad ijs. De Kooksgasfabriek 2 (het fabrieksonderdeel dat de meeste gevaarlijke stoffen uitstoot, red.) zou al in 2008 sluiten. We zijn 15 jaar verder en er is niks gebeurd. We zijn klaar met de bewering dat die fabriek open moet blijven om de transitie naar groen staal mogelijk te maken. Wij zeggen: eerst die meuk sluiten en ga dan pas groen staal maken. Voor ons hoeft Tata Steel niet te sluiten; wel moeten de meest vervuilende onderdelen dicht"