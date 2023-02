LIVE NH Sport met Telstar - Jong PSV en Jong AZ - FC Den Bosch

Gaat Telstar een serieuze gooi doen naar de derde periodetitel? Gekscherend zeggen supporters van de eerstedivisionist altijd dat hun ploeg in deze periode op haar best is. Vanavond moet er thuis echt wel gewonnen worden van Jong PSV om de druk op koploper PEC Zwolle verder op te voeren. Je kunt deze wedstrijd live op de radio volgen bij NH Sport.

Afgelopen maandag won Telstar van een ander beloftenteam. Jong FC Utrecht werd met 1-0 geklopt. In de laatste vijf wedstrijden voetbalden de Witte Leeuwen tien punten bij elkaar. Dat zijn er drie minder dan PEC en eentje minder dan ADO Den Haag. Behalve tegen Jong PSV speelt de ploeg van trainer Mike Snoei deze periode nog tegen Heracles (uit), FC Eindhoven (thuis) en Roda JC (uit).

Periodetitel in 2008

De laatste keer dat Telstar een periodetitel won was in 2008 onder leiding van trainer Edward Metgod. De kans dat dat nu weer lukt, lijkt met dit wedstrijdprogramma en de sterke tegenstand, klein. Via de reguliere stand is plaatsing voor de play-offs ook mogelijk. In dat geval moet Telstar bij de eerste acht ploegen eindigen. Zit daar ook nog een Jong-team bij dan is een negende plek ook voldoende. Op dit moment staat Telstar samen met Jong AZ gedeeld achtste.

De tegenstander van vanavond, Jong PSV, vinden we terug op plek dertien. De heenwedstrijd won Telstar met 2-0 dankzij goals van Christos Giousis (penalty) en Yaël Liesdek. De laatste is geblesseerd en komt volgens Snoei vrijwel zeker niet meer in actie dit seizoen. Rein Smit ontbreekt eveneens vanavond.

