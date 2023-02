Opnames Mocro Maffia bij villa Eeuwigelaan in Bergen

Vrachtwagens naast de weg, bordjes waarop staat dat er filmopnames zijn en partytenten voor de catering: wie gisteren over de Eeuwigelaan in Bergen reed, kon dat allemaal zien. Bij een villa werden opnames gemaakt voor het vijfde seizoen van de serie Mocro Maffia.

Dat bevestigt een woordvoerder van RTL tegen mediapartner Duinstreek Centraal. Wat voor opnames precies werden gemaakt in de Bergense woonwijk, wilde diegene niet zeggen. "Ik weet het niet en als ik het wel zou weten, mocht ik er waarschijnlijk niets over zeggen. We willen natuurlijk zo min mogelijk weggeven over het nieuwe seizoen."

Mocro Maffia is een fictieve misdaadserie over Romano, Potlood en De Paus. De drie beste vrienden maken samen de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. De serie is bedacht en ontwikkeld door acteurs Achmed Akkabi en Thijs Römer. Naar verwachting zal het vijfde seizoen nog dit jaar te zien zijn op Videoland.