Bewoners Naardense buurt voelen zich gedwongen naar de rechter te stappen: "We geven niet op"

Waar ze in het gemeentehuis zeggen dat het democratisch proces goed en netjes is verlopen en de 36 woningen er nu kunnen komen, was er bij de bewoners altijd nog de hoop dat de betrokken partijen met elkaar om de tafel zouden gaan zitten. Met als doel om tot een meer passender plan te komen. Ondanks meerdere handreikingen daartoe van de omwonenden zit dat er overduidelijk niet in. Want, zo geeft wethouder Hugo Bellaart aan, 'dat is een gepasseerd station'.

"Voor ons is nog maar één stap mogelijk en dat is naar de rechter stappen. Het moet raar lopen als we dat niet gaan doen", vertelt Van der Bijl namens Mooi Ter Gouw. "We worden gedwongen om echt te moeten vechten. Dat is heel jammer, want een advocaat is niet gratis en ook voor de gemeente niet. Het emotionele aspect is: waarom moeten we zo tegenover elkaar staan?"

Nooit antwoord

Wat de bewoners het meest heeft verbaasd in de afgelopen drie jaar is de door hen ervaren stilte vanuit het gemeentehuis. Op hun telefoontjes, brieven en mails is niet gereageerd. "We hebben gewoon nooit antwoord gehad. Er is niet eens naar gekeken", meent Van der Bijl.

Zo was het ook maanden wachten op het besluit van het college op de ingediende bezwaren van de bewoners. Juli vorig jaar troffen de bewonersvereniging en de gemeente elkaar bij de bezwaarcommissie. Laatstgenoemde maakte een advies op voor burgemeester en wethouders, die daarna heel lang hebben zitten broeden op een besluit. Daarmee zijn ook wettelijke termijnen overschreden. Een klacht die eerder te horen was in Gooise Meren.