Gemeente zet informatiepunt op voor scholen met vragen over Holocausteducatie en antisemitisme

De gemeente gaat samen met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) een steunpunt opzetten waar scholen terecht kunnen met hun vragen over educatie over de Holocaust en antisemitisme. Hoe het steunpunt precies gaat worden ingevuld, moet de gemeente nog bekijken.

De gemeente gaat in overleg met Amsterdamse scholen en experts over de invulling van het steunpunt. Het punt moet bijvoorbeeld gaan verwijzen naar lesmethodes en pedagogische ondersteuning om het bespreken van de Holocaust eenvoudiger te maken.

Aanleiding voor het steunpunt is het recente onderzoek van de Anne Frank Stichting waaruit bleek dat 14 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs afgelopen jaar te maken kregen met ontkenning of bagatellisering van de Holocaust. Daarnaast was 42 procent van hen getuige van 'antisemitische voorvallen ' in de klas.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) is te spreken over de komst van het informatiepunt. "We kunnen en willen niet wegkijken als de gruwelijke feiten van de Holocaust bij zoveel mensen onvoldoende bekend zijn. De scholen die hier ondersteuning bij nodig hebben moeten we helpen. Daarom wil de gemeente scholen de noodzakelijke ondersteuning bieden die nodig is om dit onderwerp bespreekbaar te maken in de klas", aldus de wethouder.

Ook Eddo Verdoner van de NCAB benadrukt het belang van zo'n steunpunt. "Holocausteducatie is een cruciaal onderdeel in de strijd tegen antisemitisme, discriminatie en uitsluiting. Deze donkere periode van onze geschiedenis mag aan geen enkele leerling voorbijgaan."

Projectie Anne Frank Huis

In januari stond in een ander onderzoek dat bijna een kwart van de Nederlandse jongvolwassenen de holocaust zou bagatelliseren of een 'mythe' zou noemen. Op dat onderzoek reageerden de gemeenteraad en Max Arpels Lezer verontwaardigd en met ongeloof.

Vorige week ontstond er opnieuw ophef nadat er een antisemitische boodschap werd geprojecteerd op het Anne Frank Huis. Op het museum werd de tekst 'Anne Frank uitvinder van de balpen' geprojecteerd, een tekst die impliceert dat Anne Frank haar dagboek niet zelf heeft geschreven. Burgemeester Femke Halsema noemde de projectie een nieuw dieptepunt.