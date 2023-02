Ronald Wortelboer 6 jaar langer burgemeester van Stede Broec

De gemeenteraad is blij met Ronald Wortelboer. "De burgemeester is een diplomaat en weet conflicten tot een goed eind te brengen", schrijven zij in een persbericht. "Hij weet mensen samen te brengen, te betrekken bij besluitvorming en is toegankelijk." Volgens de raad vinden de inwoners van Stede Broec hem ook fijn als burgemeester en staat de deur altijd open.

Wortelboer is sinds 13 juli 2017 burgemeester van Stede Broec. Zijn huidige ambtstermijn loopt tot 13 juli 2023, daar komt nu 6 jaar bij. Nu de gemeenteraad Wortelboer heeft voorgedragen, stuurt de commissaris van de Koning dit naar de minister van Binnenlandse Zaken, waarna hij herbenoemd kan worden. Wortelboer is trots dat hij opnieuw voorgedragen is en kijkt uit naar de komende jaren burgemeester.