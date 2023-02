Nabestaanden doodgestoken Casper oog in oog met verdachte tieners: "Een moeilijke dag"

"Het gaat niet goed met ons", vertelt Rik voorafgaand aan de zitting. "We worstelen met het feit dat de verdachten via het jeugdstrafrecht worden vervolgd. Dan weet je al dat de straf miniem gaat zijn. Daarnaast gaan de nabestaanden van Casper met een dubbel gevoel naar de rechtbank. Je kijkt er aan de ene kant naar uit, maar ik zie er ook tegen op geconfronteerd te worden met de verdachten", blikt hij vooruit.

Het is ruim een jaar geleden: De Nijmeegse Casper Verheijen is klaar met zijn werkdag in de buurt van het Osdorpplein. Bij een populaire coffeeshop aan de Sloterplas spreken drie minderjarige jongens hem aan. Er ontstaat een ruzie en er wordt een mes getrokken.“Hij is precies in zijn hart gestoken”, vertelde zijn grootmoeder onlangs bij een herdenking. “Wij kregen een telefoontje dat hij geopereerd moest worden.” Casper overlijdt diezelfde dag in het ziekenhuis.

Start inhoudelijke behandeling

Vrijwel direct worden drie jongens aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie is de jongste, toen 15 jaar oud, verantwoordelijk voor de dood van Casper. Hij én twee medeverdachten van 17 jaar oud moeten zich vandaag verantwoorden voor de rechtbank. De zitting is, vanwege het feit dat de verdachten minderjarig zijn, achter gesloten deuren. Alleen de familie van Casper is welkom in de rechtszaal.

Het is voor hen nog gissen naar wat er precies is gebeurd. De rechtszaak tegen de drie verdachten biedt hopelijk meer duidelijkheid, zeggen de nabestaanden tegen AT5. "Als dat opheldering biedt, is dat natuurlijk goed", zegt Caspers broer Adriaan: "Maar dan nog kunnen wij dit niet afsluiten. Nooit." Hij moet sterk zijn, vindt hij. "Ik ben mijn broer kwijt, mijn compagnon. Maar mijn ouders zijn een zoon verloren. Voor hen wil je er staan."