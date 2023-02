Wethouder voorspelt 'flinke gevolgen' van staking vuilnisophalers

De stad zal volgende week te maken krijgen met flinke vervuiling door de staking van vuilnisophalers. Dat schrijft wethouder Hester van Buren vandaag in een brief aan de gemeenteraad.

Tijdens de staking wordt er geen grof- en huishoudelijk afval zoals restafval, glas, papier/karton, textiel en gft opgehaald. Ook de straten worden niet geveegd en prullenbakken worden niet geleegd. Meldingen over afval en de openbare ruimte worden niet afgehandeld en ook bij bedrijven halen gemeentelijke vuilnismannen geen afval op. "Deze staking zal flinke gevolgen hebben voor de stad", voorspelt Van Buren.

"Bewoners, bedrijven en bezoekers worden geïnformeerd over de staking"

"Wij roepen bewoners en ondernemers op om de stad leefbaar te houden, door tijdens de staking het afval zoveel mogelijk binnen en/of in eigen containers te houden, en als het niet anders kan het afval zo klein mogelijk in de container te doen", schrijft Van Buren. "Zo raken de bakken minder snel vol en wordt verstopping van de ondergrondse containers voorkomen."

Ze schrijft dat de gemeente een 'uitgebreide communicatiecampagne' heeft opgezet. "Bewoners, bedrijven en bezoekers worden geïnformeerd over de staking, de mogelijke gevolgen en wat iedereen zelf kan doen om de gevolgen te beperken." De gemeente zal ook verschillende Verenigingen van Eigenaren (VVE's), woningcorporaties en ondernemersverenigingen benaderen.

"De gemeente stelt alles in het werk om de opgelopen achterstanden zo snel en goed mogelijk in te halen"

Maandag 27 februari zullen de ambtenaren het werk weer oppakken. Van Buren: "De stad ligt er dan veel minder schoon bij dan we gewend zijn. Uiteraard stelt de gemeente alles in het werk om de opgelopen achterstanden zo snel en goed mogelijk in te halen."

Ambtenaren demonstreren volgende week voor een betere cao: vakbond FNV wil een loonsverhoging van tussen de tien tot twaalf procent. In andere steden vonden al soortgelijke stakingen plaats. In Utrecht ontstond daardoor een 'vuilniszakkenfestival'.