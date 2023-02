Charmaine (28) overleed bij ongeluk, drie jaar cel geëist tegen dronken bestuurder

De verdachte Erwin K. die op 13 oktober 2021 verantwoordelijk wordt gehouden voor een dodelijk ongeluk moet drie jaar de cel in, waarvan één jaar voorwaardelijk. Dat eist het Openbaar Ministerie. De 28-jarige Charmaine uit Wormer overleed door de crash. De emoties van de nabestaanden gierden vandaag door een bomvolle rechtszaal in Haarlem.

De verdachte komt vanaf de weg van Markenbinnen en rijdt zo'n drie kilometer lang met een hele hoge snelheid, die oploopt tot boven de 170 kilometer per uur. Op de N246 bij Wormerveer gaat het vreselijk mis. Hij klapt vol achter op de auto van de vrouw uit Wormer, die net is vertrokken van haar voetbaltraining bij CVV Blauw-Wit. Ze komt op de verkeerde weghelft terecht en ramt een tegemoetkomende bestelbus.

De ravage die volgt is enorm, er breekt zelfs brand uit. Charmaine sterft kort na de klap. Het slachtoffer in de bestelbus en verdachte K. komen er wonderwel zonder grote verwondingen vanaf. "Het is een wonder dat u hier nog zit", zegt de rechter vandaag dan ook tegen de verdachte.

Op de zitting wordt duidelijk dat K. behoorlijk te veel heeft gedronken. Bij de afname van bloed na het ongeluk komt een waarde van 0,94 promille naar voren. Dat is bijna twee keer zo veel als is toegestaan. De officier van justitie rekent de rechtbank voor dat het ten tijde van het ongeluk tussen de 1,34 en 1,94 moet zijn geweest. De bloedafname is namelijk ruim vier uur na het ongeluk gedaan.

Veel nabestaanden en vrienden zijn aanwezig vandaag. Er moet zelfs een extra zaal met videoverbinding worden geregeld om iedereen mee te kunnen laten kijken. De emoties die de hele tijd op de oppervlakte aanwezig zijn komen er regelmatig in felle scheuten uit. De rechter moet meerdere malen vragen om stilte in het publiek. Als duidelijk wordt hoe hard de verdachte heeft gereden houdt de huilende moeder van Charmaine het niet meer uit en rent de zaal uit.

Nabestaanden spreken

Even later komt ze terug en mag ze via een familielid gebruik maken van het spreekrecht voor nabestaanden. Ze beschrijft in een hartverscheurend relaas hoe ze eerder op de avond nog appje stuurt: "Kom je vroeg thuis vanavond? Je moet nog werken morgen."

Ze krijgt geen reactie. 's Avonds staat de politie voor de deur. "Mijn hele leven stortte in elkaar. Ik kon niet stoppen met huilen." Tegen de verdachte: "Je reed te hard en roekeloos. Door jou is mijn lieve dochter dood." K. buigt het hoofd. Het slachtoffer in de bestelbus komt ook aan het woord. Het eind van zijn verhaal: "Wat mij betreft ga jij de rest van je leven lopen."

Strafeis

De officier van justitie geeft aan het zeer lastig te hebben gevonden om tot een strafmaat te komen. Erwin K. is nog nooit eerder met justitie in aanraking gekomen, hij heeft spijt en zal zijn hele leven moeten meedragen dat hij schuldig is aan het overlijden van een jonge vrouw. Toch noemt ze het 'een welbewuste keuze om zo idioot hard te rijden'. Ze eist drie jaar gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast mag hij wat de officier van justitie betreft vier jaar lang niet achter het stuur kruipen.

Advocaat Willem van Vliet staat K. bij, wat hem betreft is de strafeis te hoog. Hij wijst op andere zaken waarin lichter werd gestraft, maar volgens de officier van justitie zijn de zaken waar hij mee komt niet te vergelijken. Van Vliet wijst erop dat de verdachte vanaf het begin af aan heeft mee willen werken: "We hebben er niets aan gedaan deze zaak te vertragen." Het wordt met hoon ontvangen op de publieke tribune.

Over twee weken wordt duidelijk hoe de rechter denkt over de zaak, dan doet ze uitspraak.