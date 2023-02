Ron raakt horendol door adresverwisseling: "Nee, dit is mijn huis en niet het IND-kantoor!"

Door een fout op Google Maps komen mensen die naar de de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) willen vaak heel ergens anders terecht. Een keer of twee, drie per dag moet Ron mensen uitleggen dat dit niet de IND is op de Pieter Calandlaan 1: 'U bent hier op het Pieter Calandplantsoen 1, meneer!'

Amsterdam kent een Pieter Calandlaan en een Pieter Calandplantsoen en dat plantsoen ligt ook nog pal aan de laan. En in dit geval is dat vragen om problemen. Toch had tramchauffeur Ron er tijden geen last van dat hij op nummer 1 woont van het plantsoen en het kantoor van de IND op nummer 1 van de laan. "Pas sinds vier maanden gaat het mis." Al honderden mensen heeft hij in die tijd de deur gewezen.

Google

Wat is er veranderd? "Nou, als je op Google Maps 'Pieter Calandlaan 1' intikt, kom je uit bij de IND", legt Ron uit. "Maar de postcode die je er dan bij ziet staan, dat is de postcode van mijn adres." Mensen die 'IND-kantoor' intikken, komen wél bij het juiste adres uit. Maar toch zijn er genoeg mensen die de mist ingaan - en aanbellen bij Ron, twee kilometer verderop.

Sinds die kleine kink in de kabel lopen IND-cliënten de deur bij hem plat. "Twee, drie keer per dag gaat de deurbel. Heel vervelend, want die mensen moeten hier niet zijn en die missen hun afspraak."