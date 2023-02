Gulle gevers doneren elektrische auto aan voedselzoekers

Dolblij zijn ze met hun nieuwe wagen in Zaandam en hij wordt gelijk gebruikt. De auto is geschonken door weldoeners uit de regio die de stichting een warm hart toedragen. Stichting Prakkie Over 075 Zaandam is een organisatie die voedsel ophaalt en doneert aan minderbedeelden. Normaal reden ze rond in auto's van vrijwilligers, maar dat hoeft nu niet meer.

"De vrijwilligers zijn er direct me op pad gegaan", zegt Cindy Slaper van der Werf van de stichting. Cindy en haar vrijwilligers halen brood op bij bakkers wat niet meer verkocht kan worden. Volgens haar kunnen ze nu meer broden ophalen en mensen helpen. Soms hadden we drie auto's nodig om brood te halen en dat kan nu met één auto."

De elektrische auto is veel goedkoper dan de auto's die de vrijwilligers gebruikten. "We houden nu geld over want we hebben geen benzinekosten." Daardoor kan de stichting meer ritjes maken. Het was al langer.

Het brood wordt vanuit het huis uitgedeeld door vrijwilligers van de stichting en zo worden mensen met een krappe portemonnee in heel Zaanstad en Wormer geholpen. Sinds kort wordt ook schoolfruit opgehaald en gratis lunches die door de scholen worden uitgedeeld, maar niet opgegeten.