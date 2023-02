Banenmarkt in Poelenburg: "Hopelijk net zo succesvol als de vorige keer"

Voor de tweede keer is er een Banenmarkt gehouden in Poelenburg. De eerste was een half jaar geleden en zeer succesvol. Van de 300 deelnemers hielden er 50 een baan aan over. Chris Cainos van de organisatie is dan ook hoopvol gestemd. "Er zijn nu zelfs 350 inschrijvingen dus ik verwacht dat er nog meer mensen een baan vinden."

Banenmarkt weer in Poelenburg - NH Nieuws

Al voordat de deuren van het zaalcomplex Tulp1 open gaan staan de tientallen bedrijven klaar voor hun toekomstige werknemers. Met pennen, mappen en foldertjes maar ook lekkernijen als macarons en poffertjes om de werkzoekenden over de streep te trekken. Het zijn bijna allemaal bedrijven uit de Zaanstreek die vandaag naar Poelenburg zijn gekomen. En het wordt daar gehouden omdat de werkloosheid er relatief hoog is. Van alles wordt er gevraagd; chauffeurs voor bussen, vrachtwagen en taxivervoer. Maar ook functies in de zorg en onderwijs. Winkelpersoneel, productiewerkers en technici. Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is er voor het eerst. "Mensen denken bij een ziekenhuis dat we alleen verplegers en artsen zoeken maar we hebben veel meer functies", zegt Jacara van het ZMC, Ze verwacht trouwens niet dat er vandaag direct vacatures vervuld kunnen worden. "We kunnen ook een opleidingstraject aanbieden." Helikopterpiloot Lotti van Buuren is ook op zoek naar een baan. Tot 2018 had ze een eigen winkel maar vanwege haar gezondheid moest ze dat opgeven. "Mijn lichaam doet niet altijd wat ik wil. Dus ik zoek nu iets waarbij ik lopen en zitten kan afwisselen." Ze heeft ooit ook als laborante gewerkt en misschien dat ze iets dergelijks weer kan gaan doen. De 26-jarige Jesse Meinen is zoekende. "Er is veel keus maar dat maakt het juist zo lastig." Hij heeft wat Hbo-opleidingen- geprobeerd maar zoekt nu iets praktisch. Wat precies weet hij nog niet. "Het liefst word ik helikopterpiloot. Alleen is dat niet zo realistisch."

Marjolein Meijns en collega Randy van Hydraffush zoeken collega's. "Ik zag er al een met hele mooie blauwe ogen."

Niana komt oorspronkelijk uit Syrië en wil ook graag aan de slag. Ze doet nu vrijwilligerswerk op de school van haar kinderen als oppasmoeder. "ik zoek werk in de kinderopvang of het onderwijs." Ze is nog niets tegengekomen. Sommigen hebben al wel een baan maar zijn op zoek naar iets anders. Niels Bolhoeve werkt al 24 jaar als logistiek manager en is toe aan iets anders. "Wat me echt leuk lijkt is het organiseren van bedrijfsfeestjes bij Van der Valk." Marjolein Meijns van Hydrauflush uit Wormerveer zoekt personeel. "Ik heb al iemand gesproken waarvan ik denk die wie wel. Hij had hele mooie blauw ogen," zegt ze lachend. "Voor mij is deze dag al geslaagd."