G-schaatsers naar Zweden voor flinke tocht én vrolijk weerzien met oud-trainster

Een groep van 15 G-schaatsers van ijsbanen uit Hoorn, Amsterdam en Haarlem zijn vandaag naar Zweden vertrokken. Het doel? Een flinke tocht van 50 kilometer lang, op een meer nabij Stockholm. Én een vrolijk weerzien met oud-trainster Anita Kerkhof. "Zij krijgt een knuffel, 100 procent."

G-schaatsers vanavond naar Zweden - NH Nieuws

Een dag voor vertrek werd er nog fanatiek getraind, op ijsbaan De Westfries in Hoorn. Zo'n 20 G-schaatsers werkten aan de techniek en reden veelvuldig rondjes. Want 50 kilometer, dat is niet zomaar wat. "We hebben de laatste tijd dan ook veel op duurvermogen getraind", zegt trainer Iko de Wilde. Hij is één van de trainers op De Westfries én onderdeel van het reisgezelschap. "Het is een feest om ze te trainen. Als je op de baan komt, komen ze al enthousiast naar je toe. Je krijgt er veel voor terug. Het is leuk om ze schaatstechniek bij te brengen, maar het belangrijkste is dat ze er plezier in hebben."

Op naar Zweden! - Aangeleverd

Sophie Berkhout uit De Weere is één van de schaatsters die in Zweden aan de tocht begint. Tenminste, als het daar de komende dagen niet te warm is. "Ik heb heel veel zin in de reis naar Zweden. Een paar jaar geleden gingen we naar de Weissensee in Oostenrijk en nu voor het eerst naar Zweden. We hebben en heel gezellige groep", zegt ze. "Het zijn mijn schaatsmaatjes", zegt Jelle Schimscheimer uit Andijk over de groep schaatsers. Ook hij heeft vanochtend zijn koffer gepakt. Rugpijn na een fietsongeluk weerhoudt hem er niet van om te schaatsen. "We hebben veel geoefend. Steeds rondjes geschaatst. Ik ga proberen om het 50 kilometer vol te houden." Ontmoeting Het G-schaatsen ontstond zo'n 10 jaar geleden. Eén van de initiatiefneemsters destijds was Anita Kerkhof, partner van voormalig marathonschaatser Richard van Kempen. Het duo emigreerde enkele jaren geleden naar Zweden en het is de bedoeling dat het de komende dagen tot een ontmoeting komt. Jelle kan niet wachten om zijn oude trainer weer te zien. "Ze krijgt 100 procent een dikke knuffel van mij."