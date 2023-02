Controle naar illegale bewoning leidt naar Medemblikker 'hennepfabriek'

Een integrale controle van de gemeente Medemblik en politie heeft gezorgd voor de vondst van een 'hennepfabriek' aan de Almereweg in Medemblik. In het pand werden hennepplanten, blokken hasj en verschillende wapens aangetroffen.

De vondst in het pand is per toeval ontdekt. Volgens de gemeente Medemblik bestond er het vermoeden van illegale bewoning aan de Almereweg, waarna besloten werd er te controleren. Dit nam vervolgens een andere wending toen er in het pand henneptoppen, hennepgruis, blokken hasj, gripzakjes, en andere zaken die te maken hebben met het telen van hennep, werden gevonden.

Meerdere wapens

Daarnaast werden er in het pand meerdere wapens aangetroffen, waaronder luchtdrukwapens en een verroeste machete. Niet alleen in het pand, maar ook in een auto die bij het pand geparkeerd stond, werden spullen voor hennepteelt en wapens aangetroffen. Waarnemend burgemeester Dennis Straat heeft het pand op basis van de Opiumwet gesloten. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.

De gemeente Medemblik voert regelmatig integrale controles als er een vermoeden is van illegale activiteiten. Deze controles worden onder andere uitgevoerd op bedrijventerreinen, in buitengebieden en bij recreatieparken.