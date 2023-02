Eindelijk happy end voor Beverwijkse 'mensenkerk'

Na tien jaar steggelen is er eindelijk duidelijkheid over het lot van de Grote Kerk in Beverwijk. Voor het symbolische bedrag van een euro dragen de protestanten het middeleeuwse gebouw over aan een nieuwe stichting, die het pand gaat beheren. Bij de vrijwilligers die de laatste jaren allerlei activiteiten organiseren in de kerk, is de opluchting groot. Zij kunnen na de overdracht hun werk blijven voortzetten in de ‘mensenkerk’, zoals ze het monument noemen.

Met de overdracht komt een einde aan een kwestie zich al jaren voortsleept en de gemoederen flink bezighoudt. We hebben het dan ook niet over zomaar een gebouw. De oude middeleeuwse kerk is het oudste en meest beeldbepalende pand van de stad. Nog meer emotie kleeft er aan de aangrenzende Wijkertoren, door veel Beverwijkers gezien als het symbool van de stad. De donkere wolken die zich al tien jaar samenpakken boven het monument laten dus niemand onberoerd. Te groot De kerk is eigendom van de PGB, de Protestante Gemeente Beverwijk, die het pand tien jaar geleden verliet omdat het te groot werd. Sindsdien staat het te koop, maar een koper werd niet gevonden. Andere geloofsgemeenschappen, bedrijven of de kerk ombouwen tot appartementen, vele opties kwamen aan bod, maar strandden stuk voor stuk. Ondertussen wordt de lege kerk al die jaren al gehuurd door een vereniging onder leiding van de Wijk aan Zeese dorpsfilosoof Bert Kisjes. De concerten en bijeenkomsten die de vrijwilligers organiseren trekken steeds meer bezoekers, maar onder constante dreiging van verkoop. De vereniging en PGB hebben ook jarenlang gebakkeleid over het lot van de kerk. Hoe dat ook alweer zit, legt collega Bart Kerstjens kort en bondig uit in deze video:

De bekende Beverwijkse ondernemer Jan Boudesteijn wordt voorzitter van deze nieuwe Stichting Beheer Grote Kerk. In het bestuur komen zowel mensen van de PGB als van de vereniging van Kisjes. Hiermee bundelen beide clubs de krachten om de toekomst van het monument veilig te stellen. ,,Dit is een belangrijke stap voorwaarts’’, zegt Boudesteijn. ,,We praten er al lang over, maar nu is er toch een oplossing.” Hoofdhuurder De vereniging wordt de hoofdhuurder en kan zijn activiteiten ongestoord voortzetten. Daarnaast keren ook de protestanten terug naar de kerk voor hun wekelijkse diensten. Marcel Lindeman van de PGB benadrukt hoe belangrijk deze stap is voor de protestanten. "We hebben ons nu echt uitgesproken", stelt hij. "Dat we het gedachtegoed van de vereniging omarmen en willen voortzetten en de kerk als het ware overdragen aan de Beverwijkse bevolking. Daarnaast is het natuurlijk heel mooi dat de kerkgangers er hun diensten weer kunnen houden."

"Er is in Beverwijk echt behoefte aan een ontmoetingsplek" Serge Heman van Vereniging De Grote Kerk

Ook binnen de Vereniging De Grote Kerk is er weer hoop op een happy end. "We hebben de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd", zegt Serge Heman, die namens de vereniging de activiteiten coördineert. "Steeds meer publiek weet ons te vinden. Naast concerten zijn er ook allerlei maatschappelijke instellingen die gebruik maken van de ruimte. Er is in Beverwijk echt behoefte aan een ontmoetingsplek als deze en dat willen we niet kwijtraken.” De vereniging wordt aangejaagd door Bert Kisjes. Zijn filosofie is dat het gebouw een kerk moet blijven, niet voorbehouden aan een bepaalde geloofsgemeenschap, maar voor iedereen. Een 'mensenkerk' als centrale ontmoetingsplek in de stad. Drie jaar geleden legde Bert Kisjes zijn visie uit in deze video die we maakten:

Met deze oplossing zijn de zorgen nog niet voorbij, legt Boudesteijn uit. Er moet geld komen om de kerk te renoveren en toekomstbestendig te maken. "We kopen de kerk voor één euro en krijgen een nog nader te bepalen budget mee van de PGB, maar dat zal niet de kosten dekken. Er is ruim twee miljoen nodig voor achterstallig onderhoud, restauratiekosten en een herinrichting. Denk daarbij aan betere toiletten, verrijdbare podia en een professionele horeca-invulling. Ook de verwarming moet nodig worden aangepakt in verband met de stookkosten. Het moet wel lekker warm zijn voordat we de oudere kerkgangers kunnen ontvangen." Sponsors Hij hoopt het resterende bedrag bij elkaar te krijgen met sponsors en het aanspreken van subsidiepotjes. Hij blijft hoe dan ook optimistisch. "Ik voorzie een mooie toekomst, samen met de vereniging. Op persoonlijke titel wil ik daar wel aan toevoegen dat ik hoop dat het vertrouwen zo groot wordt, dat we als stichting en vereniging op termijn kunnen fuseren tot een entiteit dat zorg gaat dragen voor de invulling en het behoud van dit mooie gebouw."

