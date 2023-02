Rechtbank legt taakstraffen op voor groepsaanranding bij busstation Hoorn

De rechtbank in Alkmaar heeft aan drie mannen taakstraffen tot 80 uur opgelegd, omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan groepsaanranding. De destijds 20-jarige Kyra werd in 2020 door een groepje ingesloten en aangeraakt. Een vierde verdachte werd vrijgesproken.

Terwijl Kyra op 23 november 2020 in Hoorn op haar bus wachtte, sloot een groepje van vijf jongens haar in. Er werd over haar heen gehangen, er werd gevraagd of ze een vriendje had en er werd met geld gewapperd. Bovendien werd ze door drie van hen betast op haar arm en bovenbeen, terwijl het slachtoffer duidelijk aangaf dit niet te willen. Dit alles gebeurde terwijl de jongens met elkaar lachten en grapjes maakten.