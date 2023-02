Weer fietsende vrouw in Alkmaar aangerand, dag na interview zedenpolitie

Weer is een vrouw aangerand in Alkmaar door een fietser. Ze werd bij haar billen betast. Het gebeurde vorige week, één dag na de publicatie van interviews van de zedenpolitie met media. De teamleider zei in gesprek met NH Nieuws te vermoeden dat er meerdere daders zijn. "Ze geven Alkmaarders een gevoel van onveiligheid."